Израиль полностью отказывается от систем Patriot, которые очень нужны Украине

Израиль, который тоже находится в состоянии войны, собирается отказаться от систем Patriot. В то же время они нужны Украине.

Израильские военно- – воздушные силы намерены отказаться со своими устаревшими системами противоракетной обороны Patriot в ближайшие месяцы. Их планируют заменить на более совершенные средства противовоздушной обороны.

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Система сбила всего 10 целей

В феврале IAF заявили, что планируют закрытие нескольких батарей Patriot, и вместо этого их персонал будет обучен управлять "Железным куполом".

Комплекс Patriot будет окончательно деактивирован в течение двух месяцев.

Сейчас мы находимся в процессе сокращения количества батарей, пока вся система не будет закрыта,

– сказал начальник 138-го батальона группы противовоздушной обороны, который руководит Patriot.

Ракетные батареи Patriot были успешно развернуты против некоторых ракет Scud, которые запускал Ирак по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года.

В течение следующего десятилетия система, предназначенная для сбивания самолетов перехватила лишь около 10 целей, включая сирийские истребители, которые нарушили воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах.

НАТО работает, чтобы передать Украине больше систем ПВО