Израиль полностью отказывается от систем Patriot, которые очень нужны Украине

30 апреля 2024, 21:55
Читати новину українською

Источник:

Times OF Israel

Израиль, который тоже находится в состоянии войны, собирается отказаться от систем Patriot. В то же время они нужны Украине.

Израильские военно- – воздушные силы намерены отказаться со своими устаревшими системами противоракетной обороны Patriot в ближайшие месяцы. Их планируют заменить на более совершенные средства противовоздушной обороны.

Смотрите также Израиль сделал мастерский шаг: изменит ли нападение Ирана внешнюю политику США

Система сбила всего 10 целей

В феврале IAF заявили, что планируют закрытие нескольких батарей Patriot, и вместо этого их персонал будет обучен управлять "Железным куполом".

Комплекс Patriot будет окончательно деактивирован в течение двух месяцев.

Сейчас мы находимся в процессе сокращения количества батарей, пока вся система не будет закрыта,
– сказал начальник 138-го батальона группы противовоздушной обороны, который руководит Patriot.

Ракетные батареи Patriot были успешно развернуты против некоторых ракет Scud, которые запускал Ирак по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года.

В течение следующего десятилетия система, предназначенная для сбивания самолетов перехватила лишь около 10 целей, включая сирийские истребители, которые нарушили воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах.

НАТО работает, чтобы передать Украине больше систем ПВО

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс сейчас работает над тем, чтобы передать Украине как можно больше систем ПВО. Речь идет не только о зенитно-ракетных комплексах типа Patriot. Для этого, по словам Столтенберга, НАТО проводит консультации с членами блока, чтобы они передали часть своих систем противовоздушной обороны в Украину.
  • Генеральный секретарь НАТО отметил, что страны-члены Альянса работают над возможностью предоставления Украине большего количества батарей Patriot. Для этого блок ведет диалог с некоторыми конкретными странами.
  • Он также добавил, что страны НАТО имеют другие системы. В частности, это такие комплексы, как NASAMS, AMRAAM, RST и многие другие.

    Автор: Вікторія Кульженко