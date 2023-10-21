Немедленно покинуть: список стран, из которых Израиль призвал своих граждан уехать

Из-за нападения ХАМАС на Израиль евреи не могут чувствовать себя в безопасности не только в собственной стране. Некоторые радикальные мусульмане призывают мстить еврейскому сообществу во всех странах мира.

Государство Израиль призвало уехать своих граждан из ряда стран. Причина – в этих странах распространяются антисемитские настроения и проходят протесты в поддержку Сектора Газа.

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О чем речь

Речь идет прежде всего о некоторых арабских государствах Ближнего Востока – Египте, Иордании и Марокко. Там все чаще фиксируют проявления вражды и насилия, проходят антиизраильские протесты.



Ближний Восток / Карта Википедии

С Синайского полуострова и из собственно Египта, а также Иордании израильтян просят уехать как можно скорее. Уровень угрозы в этих странах повысили до четвертого, то есть опасность высока.

В Марокко – третий уровень опасности, ехать туда не стоит.

Израильские власти настоятельно рекомендуют избегать пребывания в таких странах:

Египет (включая Синайский полуостров);

Иордания;

ОАЭ;

Бахрейн;

Турция.

Также израильтянам рекомендуют избегать ехать в мусульманские страны: в частности, путешествовать в Малайзию, Бангладеш, Индонезию и на Мальдивы. Там может быть опасно, даже если предупредить о туристической поездке.

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