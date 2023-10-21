Немедленно покинуть: список стран, из которых Израиль призвал своих граждан уехать
Источник:Совет национальной безопасности при канцелярии премьер-министра, министерство иностранных дел Израиля
Из-за нападения ХАМАС на Израиль евреи не могут чувствовать себя в безопасности не только в собственной стране. Некоторые радикальные мусульмане призывают мстить еврейскому сообществу во всех странах мира.
Государство Израиль призвало уехать своих граждан из ряда стран. Причина – в этих странах распространяются антисемитские настроения и проходят протесты в поддержку Сектора Газа.
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О чем речь
Речь идет прежде всего о некоторых арабских государствах Ближнего Востока – Египте, Иордании и Марокко. Там все чаще фиксируют проявления вражды и насилия, проходят антиизраильские протесты.
Ближний Восток / Карта Википедии
С Синайского полуострова и из собственно Египта, а также Иордании израильтян просят уехать как можно скорее. Уровень угрозы в этих странах повысили до четвертого, то есть опасность высока.
В Марокко – третий уровень опасности, ехать туда не стоит.
Израильские власти настоятельно рекомендуют избегать пребывания в таких странах:
- Египет (включая Синайский полуостров);
- Иордания;
- ОАЭ;
- Бахрейн;
- Турция.
Также израильтянам рекомендуют избегать ехать в мусульманские страны: в частности, путешествовать в Малайзию, Бангладеш, Индонезию и на Мальдивы. Там может быть опасно, даже если предупредить о туристической поездке.
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Израиль сегодня – последние новости
- Сектор Газы полностью заблокировали. Это необходимо для проведения наземной операции, к которой готовится ЦАХАЛ. Когда именно начнется наступление, неизвестно – Армия обороны Израиля говорит, что "вскоре".
- Олаф Шольц после своего визита в Израиль пообещал, что Германия ограничит нелегальную миграцию. Из европейской страны должны выехать определенные категории людей – те, кто не ищет политическое убежище, и те, кто не является трудовым мигрантом.
- Также стало известно, что количество заложников ХАМАС выросло, ныне в плену 210 человек. Ранее речь шла о 199 людях.