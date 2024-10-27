Израиль эффективно использовал время: какой прием применил для удара по Ирану

Израиль 26 октября обстрелял Иран. Целью стали военные объекты страны. Это был ответ на массированный обстрел, который Иран осуществил 1 октября.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что израильтяне очень эффективно использовали время на подготовку к ответной атаке. Они не сразу обстреляли Иран. Он предположил, что это также могло быть связано с давлением США, которые убеждали, что этого вообще не стоит делать.

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Эффективные методы Израиля

Игорь Романенко высказал мнение, что Израиль тщательно готовил задачу удара 26 октября по Ирану.

Были использованы технические возможности израильтян. По его словам, они ставили препятствия локационным средством противовоздушной обороны Ирана.

Это давало эффект, когда на экранах светились отметки целей, по которым работала ПВО, то они оказывались искусственными,

– сказал военный эксперт.

Таким образом Израиль защищал свои средства нанесения ударов, в частности самолеты F-35. Все они остались невредимыми, а 20 военных объектов Ирана получили поражения.

Обратите внимание! Целью атаки Израиля стали системы ПВО, ракетные базы, базы беспилотников и места производства оружия Ирана, однако ядерные или нефтяные объекты не были повреждены.

Романенко добавил, что Россия в последнее время также применяет такой прием, как и Израиль. Враг имитирует цели для локационных средств Сил обороны, но они оказываются не настоящими.

Напомним, вечером 1 октября 2024 года Иран выпустил более 180 ракет по Израилю, вызвав активную работу израильской системы ПВО, которая перехватила большинство снарядов. Одно из попаданий зафиксировано в здание на севере Тель-Авива, но жертв нет. Иран заявил, что атака стала ответом на убийство главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы, пригрозив новыми ударами в случае израильского ответа.