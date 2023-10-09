Израиль атаковал командные пункты и штабы ХАМАС: говорят об ухудшении возможностей боевиков

Израиль атаковал самолетами командные пункты и штабы ХАМАС в Секторе Газа. Также было поражено имущество боевиков, расположенное в мечети в Джабалии.

Уничтожены несколько оперативных штабов ХАМАС. Об этом сообщили военные Израиля, информирует 24 Канал.

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Израиль атаковал командные пункты и штабы ХАМАС

Так, было поражено:

несколько оперативных военных штабов,

командный центр военно-морских сил ХАМАС,

имущество боевиков в мечети в Джабалии,

объект, используемый разведкой ХАМАС.

Кроме того, израильские самолеты атаковали около 150 целей в микрорайоне Саджаи. ЦАХАЛ скинул 100 тонн боеприпасов.

Район Саджая используется как гнездо террористов ХАМАС, оттуда ведется много действий против Израиля,

– утверждают израильские военные.

Израиль заявил о "существенном ухудшении" возможностей ХАМАС

Израильские военные отметили, что возможности ХАМАС "существенно ухудшились" во время авиаударов. По их данным, они целились в структуру, где размещались террористы и оперативные командные центры группировки.

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