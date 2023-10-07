Беспрецедентная атака, – журналист из Израиля о массированных обстрелах и боях с боевиками ХАМАС

Жестокие бои и обстрелы в центре Израиля продолжаются. Местные прячутся в бомбоубежищах, чтобы обезопасить себя. Стало известно о нескольких ужасных случаях, которые совершил ХАМАС.

Для Израиля так мощна атака со стороны террористов стала неожиданной. Почему так получилось и как это планируют решать 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский.

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Детали утреннего обстрела

"В целом утром обстрелы были очень массированными. Такого многие и не припомнят. В течение нескольких часов были такие обстрелы. Впоследствии оказалось, что это не самая большая проблема. Как оказалось, большая группа террористов проникла на территорию Израиля", – рассказал Роман Янушевский.

Боевики хотели попасть в страну морем, сушей и парапланами. Часть из них удалось обезвредить. Попавшие в Израиль на Пикапах с пулеметами начали захватывать поселки поблизости.

В течение целого дня ведутся бои за город Сдерот, недалеко от границы.

На пике террористы захватили 21 город, где сейчас ведутся бои. Это города и селения, но все рядом с Сектором Газы. Такого еще не было, это действительно беспрецедентная атака,

– подчеркнул Янушевский.

В то же время журналист отметил, что власти недооценили возможности ХАМАСа. Несколько дней назад военно-политический кабинет Израиля и там пришли к выводу, что ХАМАС не настроен на эскалацию, а сосредоточится на решении экономических и внутренних проблем.

Роман Янушевский о ситуации в Израиле: смотрите видео

Сходство с Войной Судного дня

Уже не первый раз сегодня проводят параллели сегодняшних событий с Войной Судного дня, которая произошла 50 лет назад.

В этот раз ситуация, возможно, не столь ужасающая, потому что мы противостоим группам террористов, а не регулярным армиям. Но то, что произошло, является неординарной атакой,

– отметил Янушевский.

Известно, что палестинцы захватили в плен гражданских и военных израильтян и в обмен требуют выпустить из тюрем палестинских заключенных. Точное количество угонов пока неизвестно.

"Палестинским боевикам удалось уничтожить экипаж израильского танка и похитить тела танкистов. А также захватить укрепленный армейский пункт у границы. Начались бои в большой военной базе пограничья", – рассказал журналист.

Боевики ХАМАСа неожиданно начали вторжение, поэтому количество жертв уже достаточно значительно. Однако есть надежда, что израильская армия и спецслужбы все же найдут возможности твердо и жестко ответить на нанесенные удары.

Атака была неожиданной, ответ готовят

Стало известно еще об одном ужасном случае. У границы с Сектором Газа проходила вечеринка на природе, где находилось около 1000 – 1500 человек. Со сцены объявили об остановке выступлений, потому что прозвучал сигнал воздушной тревоги. Буквально через несколько минут выехали Пикапы с террористами и начали расстреливать людей.

Неизвестно, сколько человек погибло, но есть информация о многих раненых. В конце концов, террористы получили отпор, но сам факт говорит о том, что не было достаточной подготовки и готовности к такой атаке.

– заметил Янушевский.

Были сведения, что ливанская исламистская организация Хезболла готовила именно такие планы на следующую войну: проникновение диверсионных групп на территорию Израиля, захват заложников и взятие под контроль мирных населенных пунктов, где нет военных.

"Я здесь вижу иранский почерк, это иранская схема. Вполне возможно, что скоро мы узнаем, что действительно за этим стоит Иран", – отметил журналист.

По предположению Янушевского, эта война может длиться не несколько дней, а несколько недель или больше. Израильское военно-политическое руководство уже ожесточает борьбу с террористами. Не исключено, что через несколько дней на территорию Сектора Газа введут сухопутные силы, хотя этого, как правило, пытались избегать.

"На повестке дня, думаю, стоит вопрос ликвидации лидеров террора. Этого избегали долгие месяцы по негласной договоренности, мол, вы ведете себя спокойно, а Израиль не ликвидирует председателей организаций. Если они сейчас сидят в бункерах, то через некоторое время выйдут, тогда и Израиль напомнит об этом», – подытожил Янушевский.

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