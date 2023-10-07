Число резко возросло: сколько погибших и пострадавших в Израиле и Секторе Газа

ХАМАС массированно атаковал Израиль ракетами и вторгся на его территорию. ЦАХАЛ уже начал контртеррористическую операцию. В результате боевых действий много погибших и пострадавших.

Все, что известно о жертвах и пострадавших в Израиле и Секторе Газа, рассказывает 24 Канал.

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Сколько жертв и пострадавших в результате атаки ХАМАС

Число жертв и пострадавших в Израиле резко возросло. Канал новостей N12 сообщил, что погибли по меньшей мере 100 израильтян. Кроме того, более 908 человек получили ранения. Десятки из них находятся в тяжелом состоянии.

Sky News пишет, что по данным представителей здравоохранения, 198 палестинцев погибли в результате ударов израильской авиации в Секторе Газа.

Также официальные лица добавили, что по меньшей мере 1610 получили ранения. Ранее глава Минздрава объявил чрезвычайное положение в больницах по всей территории.

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Обратите внимание! Израиль утверждает, что ХАМАС выпустил более 2200 ракет. Кроме того, палестинские боевики проникли на территорию с суши, моря и воздуха.

На всей территории Израиля было введено чрезвычайное положение. Кроме того, премьер заявил, что страна находится в состоянии войны.