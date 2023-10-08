Это один день войны в Украине, – Игнат сравнил удары по Израилю и нашему государству

Израиль массированно обстреляли из Сектора Газа. В Воздушных силах сравнили удары по этому государству и Украине.

Так, спикер Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что 7 октября Израиль фактически пережил то же, что ежедневно переживает Украина, передает 24 Канал. Также ответил, был ли бы эффективным "Железный купол" против российских атак.

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"Один день войны в Украине"

"Железный купол" уничтожает даже РСЗО, которыми атакуют Израиль из Сектора Газы. Однако его эффективность также зависит от количества и насколько можно защитить ту или иную территорию.

Спикер командования Воздушных сил отметил, что, когда заявляют о около 2000 выпущенных ракетах по Израилю, по-видимому, речь идет не только о них, а обо всех средствах. В частности, РСЗО, таких, как "Град" или "Смерч" и так далее. Добавил, если сравнить, это фактически как один день войны в Украине.

Если посчитать, сколько снарядов по нам летит ежедневно, управляемых авиабомб, российских ракет, то Израиль вчера (7 октября – 24 Канал) пережил фактически то же, что ежедневно переживает Украина. Но территория Израиля – это одна область (Украины – 24 Канал),

– подчеркнул Юрий Игнат.

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