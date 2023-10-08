Так, речник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зауважив, що 7 жовтня Ізраїль фактично пережив те саме, що щодня переживає Україна, передає 24 Канал. Також відповів, чи був би ефективним "Залізний купол" проти російських атак.

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"Один день війни в Україні"

"Залізний купол" знищує навіть РСЗВ, якими атакують Ізраїль з Сектору Гази. Однак, його ефективність також залежить від кількості та на скільки щільно можна захистити ту чи іншу територію.

Речник командування Повітряних сил зазначив, що, коли заявляють про близько 2000 випущених ракет по Ізраїлю, мабуть, йдеться не лише про них, а про всі засоби. Зокрема, РСЗВ, такі як "Град" чи "Смерч" і так далі. Додав, якщо порівняти, то це фактично як один день війни в Україні.

Якщо порахувати, скільки снарядів по нас летить щодня, керованих авіабомб, російських ракет, то Ізраїль вчора (7 жовтня – 24 Канал) пережив фактично те саме, що щодня переживає Україна. Але територія Ізраїлю – це одна область (України – 24 Канал),

– підкреслив Юрій Ігнат.

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