На израильское судно в Индийском океане совершили нападение
4 июля 2021 , 18:10Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
В Индийском океане 3 июля неизвестные совершили нападение на израильский грузовой корабль. Судно не понесло значительных повреждений и продолжило движение.
В то же время отмечается, что жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Об этом сообщал телеканал N12 со ссылкой на неназванные источники в минобороны Израиля.
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В оборонном ведомстве также проинформировали, что их представители сейчас проверяют, не причастны ли к инциденту иранские силы.
- Ранее ливанские СМИ утверждали, что на грузовой корабль в Индийском океане напали с оружием.
Как передает информплатформа Marine Traffic, судно CSAV Tyndal шло под либерийским флагом из Саудовской Аварии и остановилось у побережья ОАЭ.
Отношения Ирана и Израиля: что известно
- Отношения между государствами обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
- Спецоперацию в январе 2020 года провели американские военные. СМИ писали, что США помогали разведчики из Израиля.
- На фоне этого в Иране в парламент внесли законопроект, обязывающий к 2041 году "уничтожить" израильское государство.