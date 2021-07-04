На израильское судно в Индийском океане совершили нападение

В Индийском океане 3 июля неизвестные совершили нападение на израильский грузовой корабль. Судно не понесло значительных повреждений и продолжило движение.

В то же время отмечается, что жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Об этом сообщал телеканал N12 со ссылкой на неназванные источники в минобороны Израиля.

Читайте также В Красном море подорвалось судно Ирана

В оборонном ведомстве также проинформировали, что их представители сейчас проверяют, не причастны ли к инциденту иранские силы.

Ранее ливанские СМИ утверждали, что на грузовой корабль в Индийском океане напали с оружием.

Как передает информплатформа Marine Traffic, судно CSAV Tyndal шло под либерийским флагом из Саудовской Аварии и остановилось у побережья ОАЭ.

Отношения Ирана и Израиля: что известно

Отношения между государствами обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Спецоперацию в январе 2020 года провели американские военные. СМИ писали, что США помогали разведчики из Израиля.

На фоне этого в Иране в парламент внесли законопроект, обязывающий к 2041 году "уничтожить" израильское государство.

К теме Иран выпустил ракету на израильский корабль близ ОАЭ