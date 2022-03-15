Изуродованные здания и авто: как выглядит разрушенная "русским миром" территория СК "Авангард"

В эфирах пропагандистских каналов российские власти заявляют, что атакуют в Украине только военные объекты. Однако на самом деле оккупанты обстреливают дома мирных жителей, школы, детсады, церковные храмы, роддомы и спорткомплексы.

1 марта российские военные нанесли три ракетных удара по киевской телевышке и территории Бабьего Яра. В результате обстрела погибли пять гражданских. Столько же ранено.

Тогда один из снарядов попал в баскетбольный зал спортивного комплекса "Авангард". На этой арене тренировались любительские команды и проходили соревнования. Как сейчас выглядит территория "Авангарда", изуродованного после прихода "русского мира", чем сакрально для Украины это место, а также при чем здесь фашизм и нацизм – читайте в материалах сайта 24 канала.

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Что такое Бабий Яр Место памяти и некрополь, где в 1941 – 1943 годах нацисты расстреляли около ста тысяч гражданских и военнослужащих. Трагедия стала символом "Холокоста от пуль" и нацистской политики массового уничтожения людей.

Что натворили россияне

Вблизи "Авангарда" до начала Второй мировой войны размещалось еврейское кладбище. А ракетный удар, который российские войска нанесли по киевской телебашне и соседнему зданию, задел территорию бывшего военного кладбища.

До ракетного удара российскими военнослужащими в одном из корпусов СК "Авангард" был баскетбольный зал и секция бокса.

Как выглядит локация после обстрела / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал:

На территории спортивного комплекса "Авангард" в Бабьем Яру планировали создать Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе. Проект разработал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в рамках государственно-частного партнерства.

В здании СК "Авангард" действовал фитнес-клуб и магазины по продаже спортивного инвентаря / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал:

Охрана Мемориала задержала корректировщика огня во время обстрелов урочища и передала его СБУ. 4 марта охранники Мемориала взяли под стражу возле инсталляции "Зеркальное поле" еще одного корректировщика с маяками для артиллерии.

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Реакция Зеленского, Шмыгаля и исследователей

Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется,

– написал Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Премьер Денис Шмыгаль после мощных ракетных ударов по Мемориальному центру "Бабий Яр" и телебашне заявил, что "Россия расстреливает память жертв Холокоста, пытается лишить нас голоса", а также "уничтожает украинцев".

Холокост в Украине – систематическое истребление евреев на украинских территориях, оккупированных нацистской Германией в 1941 – 1944 годах.

По словам исследователей Центра пространственных технологий, зоны поражения расположены на расстоянии 20 – 30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, ромов и представителей других национальностей.

Владимир Зеленский: "Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым?" / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 год, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч человек, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя трогать,

– отметил директор Центра пространственных технологий Максим Рохманийко.

Объекты-символы, построенные в урочище Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", не пострадали.

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Что предшествовало

Напомним, ночью 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" на Донбассе после просьбы террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие и "идти домой".

Путин устроил геноцид украинского народа / Фото Getty Images

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Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также к передаче суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации,

– сказал Путин.

Впоследствии россияне начали обстреливать военные объекты по всей Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин начал полномасштабное вторжение в Украину". Российские оккупанты бомбят дома и мирных гражданских, а также расстреливают желающих эвакуироваться.

Украина после вторжения России подала иск против страны-агрессора за акт геноцида против украинского народа. Международный суд в Гааге примет решение по делу Украины против России 16 марта.

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