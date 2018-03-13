Известные логотипы переделали на женские версии: фотосравнение
Организация Creative Equals, которая нацелена на поддержку талантливых женщин и способствует разнообразию в творческих отраслях, решила заменить "мужские" логотипы брендов на женские версии.
Таким образом авторы хотели осветить проблемы несбалансированного брендирования в средствах массовой информации.
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Логотипы Creative Equals, включающие такие крупные компании как Pringles, Monopoly, DreamWorks, Schwarzkopf и Bic.
Мисс Schwarzkopf:
Мисс Pringles:
Мисс Monopoly:
Мисс DreamWorks:
Мисс Bic:
Мисс Bafta:
Мисс Oscar:
Источник: 24 Канал
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