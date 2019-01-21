Известный американский фигурист подготовил номер под хит украинской группы KAZKA: видео

Трехкратный чемпион США, бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Джонни Вейр использовал для своего номера хит группы KAZKA "Плакала".

На своей странице в Instagram группа KAZKA поделился видео, где их нашумевший трек покоряет новые вершины.

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Лед тронулся! Как никогда ранее Kazka приблизилась к фигурному катанию. А все благодаря настоящей легенде – трехкратному чемпиону США Джонни Вейру,

– прокомментировали участники группы

Отметим, что группа KAZKA была создана в 2017 году, однако уже успела стать "Прорывом года" по версии музыкальной премии M1 Music Awards, первой украиноязычной группой, которая попал во всемирный чарт shazam и рекордсменкой среди украинских артистов в YouTube. "Плакала", сингл из дебютного альбома "Karma", возглавил музыкальные рейтинги сразу в нескольких странах.

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