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      Известный теннисист лично поддерживал Свитолину на Australian Open, пару не впервой видят вместе

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      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / twitter

      Во время матча второго круга Australian Open украинку Элину Свитолину в ее боксе вместе с тренером поддерживал и французский теннисист Гаэль Монфис.

      Гаэль Монфис в боксе Элины Свитолиной во время матча​

      Этот вопрос не остался без внимания после матча. Поэтому когда журналист спросил об этом Элину Свитолину, теннисистка сначала громко рассмеялась.

      Читайте также: Свитолина вышла в следующий раунд Australian Open

      "Монфис в моем "боксе"? Что же, вы все его видели. Он поддерживает меня. Надеюсь, мы в будущем увидим его еще не только в моем боксе, но и на корте", – заявила Свитолина.

      Стоит отметить, что Свитолину и Монфиса неоднократно видели вместе. Летом 2018 года во время US Open теннисисты были вместе на вечеринке игроков. Позже они вместе проводили время в Дубае.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Nice evening with good company

      Допис, поширений Aryna Sabalenka (@sabalenka_aryna)

      Стоит отметить, что Гаэль Монфис – 32-летний французский теннисист. По состоянию на начало 2019 года – 33-я ракетка мира (лучший показатель – шестое место). Имеет в своем активе 7 титулов ATP.

      Во время Australian Open потерпел поражение во втором круге турнира.

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      Теги: Australian Open Елина Свитолина Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
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