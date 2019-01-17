Известный теннисист лично поддерживал Свитолину на Australian Open, пару не впервой видят вместе

Во время матча второго круга Australian Open украинку Элину Свитолину в ее боксе вместе с тренером поддерживал и французский теннисист Гаэль Монфис.

Гаэль Монфис в боксе Элины Свитолиной во время матча​

Этот вопрос не остался без внимания после матча. Поэтому когда журналист спросил об этом Элину Свитолину, теннисистка сначала громко рассмеялась.

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"Монфис в моем "боксе"? Что же, вы все его видели. Он поддерживает меня. Надеюсь, мы в будущем увидим его еще не только в моем боксе, но и на корте", – заявила Свитолина.

Стоит отметить, что Свитолину и Монфиса неоднократно видели вместе. Летом 2018 года во время US Open теннисисты были вместе на вечеринке игроков. Позже они вместе проводили время в Дубае.

Стоит отметить, что Гаэль Монфис – 32-летний французский теннисист. По состоянию на начало 2019 года – 33-я ракетка мира (лучший показатель – шестое место). Имеет в своем активе 7 титулов ATP.

Во время Australian Open потерпел поражение во втором круге турнира.

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