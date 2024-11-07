"Я думаю, мы поговорим", – Трамп о перспективах контактов с Путиным

Республиканец Дональд Трамп триумфально победил на выборах в США. В интервью политик заявил, что ожидает разговора с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Смотрите также Что означает победа Трампа и республиканцев в Конгрессе и что теперь изменится для Украины

Трамп высказался о разговоре с Путиным

Дональд Трамп заявил, что не имел разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Однако он отметил: "Думаю, что мы поговорим".

Также республиканец рассказал, что также имел беседу с Владимиром Зеленским, однако не вдался в подробности ее суть.

По словам Зеленского известно, что тот поздравил Трампа с победой на выборах и указал, что ценит приверженность нового президента к подходу "мир через силу".

"Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – говорил Зеленский.

Заметим, что чуть ранее Владимир Путин заявил, что готов к контактам с Дональдом Трампом и поздравил его с победой.

"Мне не стыдно и со своей стороны позвонить ему, просто не делаю этого, поскольку лидеры западных государств сначала каждую неделю мне звонили, а потом перестали", – говорил Путин.

Что Трамп говорил о войне в Украине

Дональд Трамп неоднократно обещал "закончить войну за 24 часа" и заявлял, что хорошо ладит с Путиным.

"Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому... Мы заключим сделку в течение 24 часов", – громко заявлял Трамп.

Конечно, никакой конкретики относительно того, как это будет происходить республиканец не рассказывал. Да чтобы больше, обещанные 24 часа на "заключение договора" уже истекли. Единственное, что смог сказать Трамп, так это то, что он хочет вдвое снизить цены на энергоносители в течение 12 месяцев после его инаугурации, и "Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов".