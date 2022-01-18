Я этого боюсь, – политтехнолог предположил, вернется ли Порошенко в большую политику
Источник:24 канал
Петр Порошенко был привлечен к ответственности по подозрению в причастности к "угольной схеме". Такая "слава" существенно уменьшает шансы пятого президента вернуться в большую политику.
Такое мнение в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале высказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что многое зависит и от Владимира Зеленского.
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"Тотальный проигрыш Зеленского даст шанс Порошенко. Даже если Зеленский пойдет по пути не Порошенко, а Ющенко… Мол, большие надежды, большая любовь к лидеру, который выглядел классно – но полное неисполнение всех надежд", – пояснил Гайдай.
Он считает, что разочарование людей в Зеленском может дать шанс Порошенко.
Я лично этого очень боюсь. Считаю, что некомпетентность Зеленского – гораздо меньшая угроза для нас, чем коррумпированность, лживость и алчность Порошенко к власти. Я этого боюсь больше.
Он оценил свои ощущения по этому вопросу, как "50% на 50%".
Гайдай о возвращении Порошенко: смотрите видео
Возвращение Порошенко в Украину: главное
- Петр Порошенко прибыл из Варшавы в аэропорт "Жуляны" утром 17 января вместе с супругой Мариной, нардепами из "Евросолидарности" и журналистами.
- Представители Государственного бюро расследований встретили пятого президента уже во время прохождения паспортного контроля.
- Они хотели вручить политику повестку о вызове в суд, а также копию ходатайства о мере пресечения. Порошенко отказался принимать документы.
- Стоит напомнить, что 20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене.