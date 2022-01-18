Я этого боюсь, – политтехнолог предположил, вернется ли Порошенко в большую политику

Петр Порошенко был привлечен к ответственности по подозрению в причастности к "угольной схеме". Такая "слава" существенно уменьшает шансы пятого президента вернуться в большую политику.

Такое мнение в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале высказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что многое зависит и от Владимира Зеленского.

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"Тотальный проигрыш Зеленского даст шанс Порошенко. Даже если Зеленский пойдет по пути не Порошенко, а Ющенко… Мол, большие надежды, большая любовь к лидеру, который выглядел классно – но полное неисполнение всех надежд", – пояснил Гайдай.

Он считает, что разочарование людей в Зеленском может дать шанс Порошенко.

Я лично этого очень боюсь. Считаю, что некомпетентность Зеленского – гораздо меньшая угроза для нас, чем коррумпированность, лживость и алчность Порошенко к власти. Я этого боюсь больше. Сергей Гайдай Политтехнолог

Он оценил свои ощущения по этому вопросу, как "50% на 50%".

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