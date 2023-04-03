Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге, – Зеленский о взрыве с Татарским
Источник:Укринформ
Владимир Зеленский прокомментировал взрыв в кафе в Санкт-Петербурге. Украинский лидер объяснил, что он думает о нашей стране.
Президент пояснил, что о взрыве в Санкт-Петербурге должна думать Россия. Соответствующую позицию Зеленский озвучил журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области.
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Что сказал Зеленский об инциденте в России
Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране,
– заявил президент.
Следует добавить, что Владимир Зеленский ездил в Ягодное Черниговской области по случаю годовщины освобождения села от российских оккупантов.
Что сказал Подоляк взрыв в России
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал взрыв в Санкт-Петербурге. Он объяснил, что во враждебной стране все только начинается.
По словам советника Ермака, понятно, что причиной инцидента стали распри и раздор внутри элит России.
Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника,
– заявил Подоляк.
Стоит добавить, что кафе, где проходило мероприятие, принадлежит владельцу вагнеровцев Евгению Пригожину.
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что, вероятно, убийство Татарского показывает, что ослабевает толерантность Путина к так называемым "российским военным журналистам".
Татарского взорвали в кафе: коротко
- Российский пропагандист и так называемый военкор Владлен Татарский 2 апреля подорвался в кафе Санкт-Петербурга. Предполагают, что взорваться могла статуэтка, которую принесла Татарскому Дарья Трепова.
- Именно поэтому 3 апреля российские силовики арестовали Трепову. Девушка заявила, что ее подставили. Впоследствии в России уже обнародовали ее "признание". На видео девушка заявила, что она: "Задержана за пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Я принесла туда взорвавшуюся статуэтку".
- Следует добавить, что сам Владлен Татарский погиб. Еще 32 находившихся с ним в кафе – ранены. Подробнее об инциденте – читайте здесь.