Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев, – Зеленский о соглашении с США

США предложили Украине соглашение об обмене полезных ископаемых на военную помощь. Зеленский объяснил, почему она несправедлива.

Недавно стало известно, что американцы ужесточили условия соглашения. В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский объяснил, почему не может ее подписать, передает 24 Канал.

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Что ответил президент

По словам главы государства, США хотят создать фонд, в который Украина должна платить деньги за оказанную помощь. Его объем должен составить 500 миллиардов долларов. Зеленский уточнил, что на каждый доллар помощи Украина должна вернуть 2 доллара, это кредит на 100%. Это означает, что Киев должен заплатить сумму вдвое больше той, которую получил.

Президент подчеркнул, что Украина борется за свое выживание. Она будет вынуждена пойти на такое соглашение, потому что нуждается в помощи.

Но у меня такой вопрос, когда США продают оружие Израилю, ОАЭ, зарабатывают ли они 100 процентов... Я просто хочу диалога с президентом Трампом. Я не подписываю то, что будет выплачивать десять поколений украинцев,

– отметил Зеленский.

К слову, на временно оккупированных территориях Украины есть полезные ископаемые более чем на 350 миллиардов долларов. Новое предложение по соглашению о ресурсах включает доходы с оккупированных Россией территорий в случае, если Киеву удастся вернуть их.