Я прямо задал вопрос главкому об обороне Бахмута на Ставке, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
В течение длительного времени на Бахмутском направлении и, в частности, вблизи самого Бахмута, продолжаются самые ожесточенные бои. 6 марта ситуацию на основных направлениях фронта, в частности, Бахмутскому, обсудили на Ставке Верховного Главнокомандующего.
Во время нее тема Бахмута стала основополагающей. Так, Президент Украины заслушал особый доклад по ситуации в Бахмуте и вокруг города.
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Есть много дезинформационных сообщений
Во время Ставки докладывали Главнокомандующий, командующие и разведка. Так что в своем вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал некоторые детали с заседания. При этом он подчеркнул, что хочет быть откровенным в таких темах, и отметил дезинформацию.
Бывает, к сожалению, много разных дезинформационных сообщений от тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то там утверждает о каких-то решениях по вопросам обороны,
– сказал он.
Президент подчеркнул, что общество должно понимать правдивый смысл оборонных операций Украины.
Рассматривали вопросы развития событий в Бахмуте
Во время Ставки Владимир Зеленский прямо задал вопрос и командующему стратегической группировкой войск "Хортица" генералу Сырскому, и Главнокомандующему ВСУ Залужному о том, какой они видят дальше оборонительную операцию на Бахмутском направлении.
Нужно было услышать мнение командования, отойти ли из города, или продолжать оборону и усиливаться в Бахмуте.
Оба генерала ответили не отходить и усиливаться. Эта позиция была единогласно поддержана Ставкой, других позиций не было,
– сказал Владимир Зеленский.
Следовательно, президент приказал Залужному найти соответствующие силы, чтобы помочь военным Украины в Бахмуте.
"Нет такой части Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться. Нет такого украинского окопа, в котором стойкость и героизм наших бойцов были бы не ценными", – подытожил Зеленский.
Что происходит вблизи Бахмута: коротко
- Украинские военные остаются в Бахмуте, находящемся под контролем ВСУ. Там защитники Украины ведут адские бои с оккупантами.
- По словам экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, враг окружил Бахмут в Донецкой области с 3 сторон и продолжает наступать. Однако западное направление находится под контролем ВСУ, поэтому логистика сохраняется. Однако она крайне сложна, ведь осуществляется через территорию, которая полностью простреливается оккупантами.
- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что вероятно России не хватает возможностей для дальнейшего существенного укрепления в районе Бахмута без оттягивания сил с другого участка линии фронта. При этом российской армии не хватает мощности, чтобы поддерживать более одного одновременного наступления.
- Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что после приезда в Бахмут командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Сил спецопераций ВСУ Виктора Хоренко в городе начали работать ССО.