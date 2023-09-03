Резникова сменят на должности министра обороны: Зеленский назвал имя преемника

Владимир Зеленский во время обращения 3 сентября заявил, что решил произвести замену министра обороны Украины. Пока эту должность занимает Алексей Резников.

Украинский лидер подчеркнул, что предложит принять это кадровое решение парламента уже на этой неделе. Зеленский решил рассказать украинцам детали сейчас, сообщает 24 Канал.

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Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что теперь возглавить ведомство должен Рустем Умеров. Президент подчеркнул: Верховная Рада хорошо его знает. В настоящее время Умеров занимает должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Что известно о Резникове на должности министра обороны

Рада назначила Алексея Резникова министром обороны 4 ноября 2021 года. Он сменил в должности Андрея Тарана. Тогда назначение Резникова поддержали 273 нардепа.

Именно он занимал должность министра обороны, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. 27 февраля Резников и Зеленский опубликовали общую фотографию, на которой улыбаются. В сообщении говорилось, что оборона Украины длится уже 85 часов. Кроме того, подчеркнули, что Украина победит, уже побеждает.

Резников входил в делегацию, летавшую на переговоры с оккупантами в Беларусь. Этот день он назвал самым худшим. Тогда, несмотря на ненависть к врагу, важно было сохранять "дипломатическую позицию". Это был вопрос о спасении тысячи жизней. Украинская делегация тогда не знала, вернется ли домой.

Также Резников присутствовал на встречах в формате Рамштайн. Там говорилось о предоставлении оружия Украины.

За время, в которое Резников возглавлял Минобороны, в ведомстве разгорался ряд скандалов. В частности, последней каплей стала история с куртками для ВСУ.