Я истерически плакала: как впервые отреагировала Ким Кардашян на отчима в женской одежде

Светская львица Ким Кардашян рассказала о том, как впервые увидела отчима Брюса Дженнера, который в 2015 году сменил пол, в женской одежде.

Об этом Ким рассказала во время шоу Алека Болдуина. Когда Ким было 25 лет, она зашла в дом своей матери Крис и увидела мужчину в женском наряде.

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Я выбежала оттуда, позвонила сестре Кортни и сказала: "Мне нужно провести выходные с тобой". Меня трясло, я истерически плакала. Кортни сказала мне: "Ты что, застала Брюса за изменой?". А я подумала, что не знаю, как назвать то, что я только увидела,

– рассказала Кардашян.

Она добавила, что Брюс попросил ее не рассказывать об этом Крис, ведь "она его убьет".

Брюс Дженнер до изменения пола и Ким Кардашян / Getty

"Он позвонил мне и сказал: "Однажды я сяду и объясню вам все это, но до тех пор, пожалуйста, не говори никому и не говори своей матери", – ответил тогда отчим Ким.

Напомним, что Кейтлин Дженнер в прошлом была известным олимпийским чемпионом-мужчиной по легкой атлетике и национальным героем США. Экс-Уильям Брюс Дженнер в 2015 году сделал операцию по смене пола, оставив в прошлом три брака с женщинами, в каждом из которых родилось вместе шестеро детей.



Самый длинный брак, который длился с 1991 по 2015 год, стал брак с Крис Дженнер, в которых родилось двое общих детей – модели Кайли и Кендалл Дженнер. Он также стал отчимом для других четырех детей Крис Дженнер – Кортни, Ким, Роб и Хлои Кардашян.