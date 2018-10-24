Я никак не холостяк: Шнуров подтвердил свое бракосочетание

Скандальный российский певец и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров действительно вступил в брак с Ольгой Абрамовой, которая почти на 20 лет младше него.

Это подтвердил сам Шнуров, опубликовав совместное фото с Ольгой в Іnstagram, которое сопровождало стихотворение. Читайте также: Светлана Лобода тайно вышла замуж: фотофакт

Скрни-шот со страницы Шнурова Как известно, четвертой женой 45-летнего Шнурова стала 26-летняя светская львица Ольга Абрамова. Пару поженили в одном из петербургских Загсов, церемония прошла очень быстро и скромно. Сергей Шнуров и его третья жена Елена Мозговая (Матильда) заявили о разводе весной 2018 года. Звездная пара пробыла в официальном браке почти 8 лет.