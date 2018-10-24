Я никак не холостяк: Шнуров подтвердил свое бракосочетание
Скандальный российский певец и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров действительно вступил в брак с Ольгой Абрамовой, которая почти на 20 лет младше него.
Это подтвердил сам Шнуров, опубликовав совместное фото с Ольгой в Іnstagram, которое сопровождало стихотворение.
Читайте также: Светлана Лобода тайно вышла замуж: фотофакт
Скрни-шот со страницы Шнурова
Как известно, четвертой женой 45-летнего Шнурова стала 26-летняя светская львица Ольга Абрамова. Пару поженили в одном из петербургских Загсов, церемония прошла очень быстро и скромно.
Сергей Шнуров и его третья жена Елена Мозговая (Матильда) заявили о разводе весной 2018 года. Звездная пара пробыла в официальном браке почти 8 лет.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33