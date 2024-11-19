В России начали массово делать мобильные хранилища от ядерного взрыва
Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России. После этого стало известно, что в России массово делают мобильные хранилища от ядерного взрыва.
В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".
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Что это за укрытие
Российские СМИ пишут, что стандартная комплектация укрытия "КУБ-М" состоит из двух модулей. Говорится о помещении для укрытия на 54 человека и технический блок.
Оно обеспечивает защиту от светового излучения ядерного взрыва и радионуклидного загрязнения, как указано на сайте производителя.
Кроме этого, российские СМИ пишут, что в соответствии с новой доктриной, использование Украиной неядерных ракет для ударов по ее территории, может спровоцировать "ядерный ответ".
Россия не впервые прибегает к ядерным угрозам. Это уже длительное время является неотъемлемой тактикой агрессора при ведении полномасштабной войны против Украины.
Российский диктатор Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину.