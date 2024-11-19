У Росії почалося серійне виробництво мобільних притулків від ядерного вибуху. про це пише 24 Канал із посиланням на "Кримський вітер".

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Що це за укриття

Російські ЗМІ пишуть, що стандартна комплектація укриття "КУБ-М" складається з двох модулів. мовиться про приміщення для укриття на 54 особи та технічний блок.

Воно забезпечує захист від світлового випромінювання ядерного вибуху та радіонуклідного забруднення, як зазначено на сайті виробника.

Крім цього, російські ЗМІ пишуть, що відповідно до нової доктрини, використання Україною неядерних ракет для ударів по її території, може спровокувати "ядерну відповідь".

Росія не вперше вдається до ядерних погроз. Це вже тривалий час є невіддільною тактикою агресорки під час ведення повномасштабної війни проти України.

Російський диктатор Владімір Путін 19 листопада затвердив оновлену ядерну доктрину.