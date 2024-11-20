Уже обновил доктрину: действительно ли Путин использует ядерное оружие

Владимир Путин обновил ядерную доктрину России. Туда добавили новые пункты, которые непосредственно касаются войны в Украине. Уже звучат опасения, что диктатор применит ядерное оружие.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с политтехнологом Борисом Тизенгаузеном. Теперь ядерная доктрина России имеет 5 пунктов. Но на самом деле там есть много интересных и даже несколько забавных нюансов.

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Ударит ли Россия ядерным оружием

Как отметил Тизенгаузен, сначала в доктрине было три пункта. Согласно ей Россия могла применить ядерное оружие в случае атаки на силы "ядерного сдерживания" России; запуска баллистических ракет или угрозы суверенитету России. Интересно, но все эти три пункта можно привязать к войне в Украине.

Все эти три пункта Украина давно уже нарушила. Не знаю, зачем Путин еще два дописывал. С пунктом о баллистике получается, что Россия не признает Крым своим. Ведь Украина неоднократно там била по военным объектам. Силы ядерного сдерживания? Были удары по загоризонтным радарам и стратегическим бомбардировщикам,

– сказал Тизенгаузен.

Пункт об угрозе суверенитету России также уже проходили. Сейчас продолжается операция ВСУ в Курской области. А раньше еще и были рейды РДК и легиона "Свобода России".

Тогда еще было много истерии из-за того, какое оружие используют российские добровольцы; нет ли там западного оружия, "потому что это же может спровоцировать Путина на удар ядерным оружием". Сейчас никто на это уже не смотрит.

Зачем добавлять два новых пункта, если ты три основных не готов применить? Все делает для того, чтобы пугать Запад. Илон Маск уже начинает про Третью мировую рассказывать. Теперь он сможет "пережевывать" новый контент,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Напомним, Путин обновил ядерную доктрину России. Среди всего туда добавили пункт, который касается массированной атаки дронов.