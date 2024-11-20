Про це в ефірі 24 Каналу говорили з політтехнологом Борисом Тизенгаузеном. Тепер ядерна доктрина Росії має 5 пунктів. Але насправді там є багато цікавих і навіть дещо кумедних нюансів.

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Чи вдарить Росія ядерною зброєю

Як наголосив Тизенгаузен, спершу в доктрині було три пункти. Згідно з нею Росія могла застосувати ядерну зброю у разі атаки на сили "ядерного стримування" Росії; запуску балістичних ракет чи загрози суверенітету Росії. Цікаво, але всі ці три пункти можна прив'язати до війни в Україні.

Всі ці три пункти Україна давно вже порушила. Не знаю, нащо Путін ще два дописував. З пунктом про балістику виходить, що Росія не визнає Крим своїм. Адже Україна неодноразово там била по військових об'єктах. Сили ядерного стримування? Були удари по загоризонтних радарах та стратегічних бомбардувальниках,

– сказав Тизенгаузен.

Пункт про загрозу суверенітету Росії також вже проходили. Зараз триває операція ЗСУ в Курській області. А раніше ще й були рейди РДК та легіону "Свобода Росії".

Тоді ще було багато істерії через те, яку зброю використовують російські добровольці; чи немає там західної зброї, "бо це ж може спровокувати Путіна на удар ядерною зброєю". Зараз ніхто на це вже не дивиться.

Навіщо додавати два нових пункти, якщо ти три основних не готовий застосувати? Все для того, щоб лякати Захід. Ілон Маск вже починає про Третю світову розповідати. Тепер він матиме змогу "пережовувати" новий контент,

– підкреслив Тизенгаузен.

Нагадаємо, Путін оновив ядерну доктрину Росії. Серед усього туди додали пункт, який стосується масованої атаки дронів.