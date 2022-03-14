Ядерная угроза и АЭС: о требованиях Украины, "хотелки" России и беспомощности МАГАТЭ

Ситуация на украинских АЭС, захваченных оккупантами, сейчас очень сложная, поэтому угроза ядерной катастрофы остается высокой. Несмотря на это, РФ продолжает безумный атомный шантаж, а МАГАТЭ лишь разводит руками.

Какова сейчас ситуация на атомных станциях Украины? Что хочет делать Россия? Почему МАГАТЭ не реагирует на ядерный терроризм? Читайте в материале 24 канала.

Важно! Ядерная угроза: почему российские ядерные боеголовки – не единственная проблема

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) наконец-то признало, что "ситуация на Запорожской и Чернобыльской АЭС противоречит принципам ядерной безопасности". Но признание – лишь частичное и слишком хилое для нынешнего критического момента, когда миру грозит масштабная атомная катастрофа.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что "нарушен один из семи обязательных принципов", согласно которому "операционный персонал должен быть в состоянии выполнять свои обязанности по охране и безопасности и иметь возможность принимать решения без чрезмерного давления".

МАГАТЭ фиксирует, что персонал ЧАЭС и ЗАЭС не менялся фактически с момента захвата станции российскими войсками (с 24 февраля и 4 марта соответственно).

И что дальше? Гросси в очередной раз выразил "обеспокоенность по ситуации" на захваченных атомных объектах Украины (как же надоела эта позорная "обеспокоенность"!) и подчеркнул, что "насущная необходимость обеспечить надлежащий отдых и ротацию персонала", потому что это является "жизненно важным элементом для безопасной и надежной работы атомной энергетики".

Россия "оккупировала" МАГАТЭ

Военная техника на территории ЗАЭС / Фото из архива 24 канала ​

Признав, что нарушен лишь один (!) принцип безопасности из семи (!), МАГАТЭ показала, что не хочет вмешиваться в ситуацию с захватом украинских атомных станций. Один признанный принцип – своеобразная "отмазка" перед мировым сообществом – мол, смотрите, мы следим за событиями, пытаемся контактировать с враждующими сторонами, озабочены судьбой работников АЭС…

Но ни МАГАТЭ в своих заявлениях, ни Гросси в комментариях ни словом не обмолвились о том, что Россия, захватив атомные объекты, грубо нарушила важный международный договор – Женевскую конвенцию.

Статья 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям прямо указывает:Установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны становиться объектами нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать освобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.

Что должна была бы сделать МАГАТЭ, учитывая международное право и собственные полномочия? Как минимум – осудить действия России. Но ассоциация не может удосужиться даже на стандартное заявление. Поэтому не стоит ждать, что МАГАТЭ присоединится к требованиям закрыть небо над Украиной (или хотя бы над атомными объектами) или призывает оккупантов покинуть АЭС, как то предлагал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД во время телемарафона рассказал, что во время встречи с Гросси в турецкой Анталии сказал тому следующее:

Если вы принципиальные люди, если вы стоите на защите определенных прав, то вы должны сказать россиянам: "выйдите за пределы ядерных объектов, демилитаризуйте их и передайте под контроль украинских специалистов и специалистов МАГАТЭ".

Но агентство молчит. Почему? Потому что Россия захватила не только АЭС в Украине, но и практически именно МАГАТЭ.

На сегодня со стороны РФ осуществляется очень сильное влияние на решение МАГАТЭ, – говорит глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков. – В агентстве работает много россиян – среди постоянного руководящего состава около 100 человек. Даже заместитель гендиректора, то есть второе лицо в МАГАТЭ – гражданин России.

Кориков добавил, что "Украина обратилась к МАГАТЭ с предложением отстранить граждан России от участия в принятии решений по украинским вопросам" и "от ознакомления с документами, которые поступают из Украины в МАГАТЭ", но "пока решение не принято".

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Оккупанты-рейдеры

Еще один важный момент, который пока не получил широкого резонанса – появление на ЧАЭС и ЗАЭС так называемых "специалистов компании "Росатом". Сначала оккупанты скрывали эту информацию, и когда ее "засветили" украинские энергетики – признали, что "они там есть".

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заверил Рафаэля Гросси, что "управление и эксплуатация станций осуществляются оперативным персоналом Украины", а представители "Росатома" якобы оказывают им лишь "консультативную помощь".

Зачем украинским специалистам, которые много лет работают в энергетике и имеют большой опыт, консультации неизвестных лиц, которые даже не называют свои имена, – трудно понять (как и вообще понять действия оккупантов на АЭС).

Работники запорожской станции идентифицировали двух из 11-ти незваных гостей. Это – главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов.

Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что россияне "пытались взять руководство ЗАЭС в свои руки".

Они не были допущены туда, но все эти случаи свидетельствуют, что концерн "Росатом" участвует в агрессии, занимается практически рейдерством, пытаясь захватить АЭС и установить контроль над ней, – сказал Котин.

Более того, один из захватчиков, представившийся "руководителем военно-гражданской администрации", нагло заявил, что Энергодар – "территория России", поэтому Запорожская АЭС "должен работать в соответствии с указами "Росатома".

Оккупанты заявили, что собираются направить электроэнергию, вырабатываемую на ЗАЭС, на временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. (Может именно для этого прибыли российские энергетики?) Но в украинском "Энергоатоме" уже развеяли фантазии оккупантов:

На самом деле это физически невозможно сделать.

Обратите внимание! Это лишь на словах, – Жданов о заявлении оккупантов, что ЗАЭС принадлежит "Росатому"

Важные новости энергетики

На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение

Танк оккупантов "наблюдает" за ЧАЭС / Фото из архива 24 канала

"13 марта благодаря невероятным усилиям специалистов "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную русскими оккупантами, – сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. – Наши энергетики, рискуя жизнью, смогли отвлечь риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе. Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме, а не от резервного питания".

Галущенко еще раз обратился к международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ:

Помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины.

Энергосистема Украины работает стабильно

Министр также сообщил, что несмотря на прицельное разрушение врагом объектов инфраструктуры, украинская энергосистема работает стабильно. Поэтому потребности специально сокращать потребление электроэнергии нет.

Может МАГАТЭ прозреет?

Галущенко призвал украинцев по возможности вовремя оплатить коммунальные услуги, чтобы поддержать предприятия энергетического сектора, и они и в дальнейшем обеспечивали стабильное энергоснабжение.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев, сообщил руководитель "Энергоатома" Петр Котин. Но дата визита еще не определена…

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