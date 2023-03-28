Усиление эскалации всякий раз только устное: понимает ли Россия, что ядерные угрозы не работают

Российские политики постоянно угрожают, как они могут уничтожить западные страны с помощью ядерного оружия. Эти неудачные попытки шантажа выглядят очень неудачно.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политик Юрий Рашкин. По его словам, Россия действительно недолюбливает страны НАТО. Но Альянс – это оборонная организация, созданная в противодействие СССР.

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Сейчас Россия пытается восстановить СССР или даже целую империю. Им явно не нравится НАТО, но ничего поделать они не могут, кроме вмешательства в демократический процесс, отравления политиков и вброса странных заявлений через СМИ.

Россия постоянно повторяет свой ядерный шантаж

Как подчеркнул Рашкин, в убеждениях всегда есть ряд составляющих – логика, аргументы, личный авторитет человека, который о чем-то рассказывает. С первыми двумя у россиян есть проблемы, поэтому они решили каждый раз менять спикера, который будет говорить о том, как ядерное оружие уничтожит Запад.

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На самом деле вообще непонятно, что с их ядерным арсеналом. Однако обычные россияне слепо верят в то, что им подают в средствах массовой информации,

– заметил Рашкин.

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