Усиление эскалации всякий раз только устное: понимает ли Россия, что ядерные угрозы не работают
Российские политики постоянно угрожают, как они могут уничтожить западные страны с помощью ядерного оружия. Эти неудачные попытки шантажа выглядят очень неудачно.
Об этом 24 Каналу рассказал американский политик Юрий Рашкин. По его словам, Россия действительно недолюбливает страны НАТО. Но Альянс – это оборонная организация, созданная в противодействие СССР.
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Сейчас Россия пытается восстановить СССР или даже целую империю. Им явно не нравится НАТО, но ничего поделать они не могут, кроме вмешательства в демократический процесс, отравления политиков и вброса странных заявлений через СМИ.
Россия постоянно повторяет свой ядерный шантаж
Как подчеркнул Рашкин, в убеждениях всегда есть ряд составляющих – логика, аргументы, личный авторитет человека, который о чем-то рассказывает. С первыми двумя у россиян есть проблемы, поэтому они решили каждый раз менять спикера, который будет говорить о том, как ядерное оружие уничтожит Запад.
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На самом деле вообще непонятно, что с их ядерным арсеналом. Однако обычные россияне слепо верят в то, что им подают в средствах массовой информации,
– заметил Рашкин.
Россия намерена разместить ядерное оружие в Беларуси
- 25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Она не передаст его в подчинение Лукашенко, а просто разместит.
- Представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, что так Путин поднимает ставки. Однако о перемещении самого ядерного оружия пока речь не идет.
- До 1 июля в Беларуси должны завершить строительство хранилища. А секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси.