Россия может первой в мире нарушить ядерный запрет: Жданов прогнозирует серьезные последствия

Кремль продолжает шантажировать Запад угрозой применения ядерного вооружения. Впрочем, каждый раз любые заявления президента России Владимира Путина перестали восприниматься серьезно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, именно ядерной угрозой и измеряется смелость Путина выступить против всего мира.

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Очередные устрашения России

Олег Жданов объяснил, что недавно Россия объявила о внеплановых масштабных учениях со стратегическими ядерными силами.

"На сегодняшний день они привлекли два компонента: воздушную составляющую ядерной триады, о сухопутной пока нет данных", – отметил он.

По его мнению, сейчас развернута командная система боевого управления "Монолит" с двумя каналами связи.

"Основной канал двусторонний, то есть распорядок сверху вниз и сбор соответствующей информации снизу вверх", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, резервный канал системы управления все же односторонний.

Они предполагают, что войска, вероятно, отвечать им не будут. Однако они команды сверху вниз отправлять будут,

– рассказал он.

Олег Жданов сообщил, что норвежская разведка предоставила данные о том, что Россия разместила тактические ядерные средства на кораблях и подлодках Северного флота.

Также стало известно, что одна из атомных лодок получила боевое распоряжение выйти в район пусков ракет. В России полная боевая готовность. Это свидетельствует о наличии 24 часов до запуска ракет.

Олег Жданов рассказал, почему Запад не реагирует на ядерные устрашения со стороны России: смотрите видео

Почему Запад молчит

Олег Жданов подчеркнул, что, несмотря на попытки Путина усилить страх у западных стран из-за угрозы ядерной опасности, они все же не реагируют на внеплановые учения и выходы лодок.

Сегодня это все выглядит очень даже смешно. Россия градус устрашения ядерным оружием уже перегрела. Он уже остывает и прошел свой апогей,

– объяснил военный эксперт.

По его мнению, всех это пугало летом и осенью, но уже не сейчас.

"Это выглядит смешно, потому что в сказке мальчик прибегал и говорил, что волки напали на стадо. Село бегало трижды, пыталось сдерживать нападение волков, а их все не было. Когда они реально напали, никто уже не побежал", – рассказал Жданов. .

Поэтому, по его словам, у Путина есть дилемма.

Какая угроза сейчас перед миром

Олег Жданов рассказал, если Владимир Путин произведет пуск баллистической ракеты в акваторию Атлантического океана в район Камчатки, как они это делали на учениях, то это будет выглядеть просто тупо. Однако есть и другая сторона медали.

Если у этой ракеты будет ядерная головная часть, даже тактическая, то Россия первая в мире нарушит эмбарго на проведение ядерных взрывов,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что запрет на проведение ядерных взрывов действует уже более 30 лет. И даже Китай, производящий такое оружие, не отважился на решительные действия.

"Если Путин так смел и готов пойти друг против всего мира, повести Россию против всего мира, то пусть попробует. Сколько смелости у него на это хватит?" – добавил Жданов.

По его мнению, это патовая ситуация для Путина и его ядерной дубины.

Думаю, что даже в страшном сне нельзя представить и экономические, и политические последствия для России,

– отметил он.

По его словам, Путин уже утомил всех своими устрашениями и размахиванием ядерной дубиной.

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