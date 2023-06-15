"Почувствовал, что бункерный дряхлеет": какие планы через ядерку хочет воплотить Лукашенко

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко остается едва ли не единственным, кто продолжает так горячо поддерживать Владимира Путина. Кремлевский диктатор в знак благодарности даже размещает российское тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом 24 Канала рассказала оперная артистка, видеоблогерша и эксдепутат Госдумы России Мария Максакова. Вероятно, белорусский узурпатор неспросто так верно поддерживает Путина.

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Как рассказала Максакова, белорусский фюрер Лукашенко имел большие политические амбиции. Еще при Борисе Ельцине он хотел занять трон в России, однако тогда Лукашенко был изгнан из российской политики.

У Лукашенко есть свой план

Не стоит недооценивать Лукашенко, ведь сейчас он едва ли не ближайшее окружение главы Кремля. Возможно, он даже хочет занять путинский трон и уже воплощает этот план.

Он (Лукашенко – 24 Канал) почувствовал, что бункерный дряхлеет и решил с ним сблизиться,

– сказала эксдепутат Госдумы России.

По ее мнению, Лукашенко притворяется верным собеседником при "умирающей барене-старухе" и теперь имеет доступ к Путину 24/7. Белорусский узурпатор решил, что диктатор Кремля уже не тот. Дружба Лукашенко с Путиным привела к тому, что теперь в Беларуси будет размещено ядерное оружие.

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.

"А кто его знает, может, и попытается Лукашенко сесть на путинский трон", - отметила Максакова.

Однако у самопровозглашенного президента Беларуси есть другая проблема, которая для него более опасна. С начала полномасштабного вторжения он пытается балансировать и избегает прямого участия в войне. Ведь если Лукашенко втянет белорусскую армию в войну, она сбросит нелегитимного.

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Перемещение ядерного оружия в Беларусь