Беларусь вслед за Россией внезапно решила проверить "ядерные подразделения"

Белорусы после угроз Запада ядерным оружием своих российских хозяев, тоже решили помахать ядерной дубиной, которую им дали подержать. В вооруженных силах Беларуси тоже объявили о "проверке" ядерного оружия.

О "внезапной" проверке готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия объявил начальник генерального штаба вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское минобороны.

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Угрозы картофельных вассалов

Не успел 6 мая главарь россиян Путин объявить учения с нестратегическим ядерным оружием, как на следующий же день его белорусские приспешники подхватили то же самое о "проверке" ядерного оружия.

В рамках запланированного мероприятия белорусы планируют перебазировать часть сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава пособники оккупантов планируют отработать подготовку к применению нестратегического ядерного оружия.

Сейчас назначенные экипажи уже совершили перелет, а Гулевич пообещал проконтролировать, как осуществляются все остальные мероприятия.

Что еще известно о ядерных угрозах оккупантов