Беларусь вслед за Россией внезапно решила проверить "ядерные подразделения"
Белорусы после угроз Запада ядерным оружием своих российских хозяев, тоже решили помахать ядерной дубиной, которую им дали подержать. В вооруженных силах Беларуси тоже объявили о "проверке" ядерного оружия.
О "внезапной" проверке готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия объявил начальник генерального штаба вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское минобороны.
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Угрозы картофельных вассалов
Не успел 6 мая главарь россиян Путин объявить учения с нестратегическим ядерным оружием, как на следующий же день его белорусские приспешники подхватили то же самое о "проверке" ядерного оружия.
В рамках запланированного мероприятия белорусы планируют перебазировать часть сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава пособники оккупантов планируют отработать подготовку к применению нестратегического ядерного оружия.
Сейчас назначенные экипажи уже совершили перелет, а Гулевич пообещал проконтролировать, как осуществляются все остальные мероприятия.
Что еще известно о ядерных угрозах оккупантов
- Вчера, 6 мая, кремлевский диктатор Владимир Путин поручил своим приспешникам из генштаба вооруженных сил России провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Болезненная реакция врага вызвана якобы "провокационными заявлениями и угрозами" западных политиков в сторону России.
- Кремлевский диктатор Путин решил запугать мир в ответ на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Россия начала размещение своего ядерного оружия в Беларуси в марте 2023 года.
- Россия развернула ядерное оружие в Беларуси, чтобы напугать НАТО и прекратить военную помощь для Украины. По мнению бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, страна-агрессор просто не имеет других инструментов влияния на страны Запада.
- На белорусской территории еще есть остатки от советской инфраструктуры, на основе которых в теории можно восстановить хранилище для атомных боезарядов. Речь идет об объекте "Гомель-30", и "центральных базах хранения" (ЦБХ) при аэродромах в Барановичах и Мачулищах.
- Путин угрожает ядерным оружием далеко не впервые. Так, в феврале 2024 года он, выступая с "посланием" Федеральному собранию, традиционно упомянул и о том, что стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности. Ядерный шантаж – один из любимых методов российского главаря.