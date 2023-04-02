"Несмотря на шум Европы и США": Кремль заявил, что разместит ядерку на западных границах Беларуси
Российский чиновник отметил, что на западной границе Беларуси Москва намерена разместить часть ядерного арсенала. Вместе с тем он нагло констатировал, что произойдет это, несмотря на позицию Запада, который, очевидно, не одобряет такое решение.
В воскресенье, 2 апреля, посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил о перемещении к западным границам "Союзного государства" нуклеарного вооружения. По словам маразматика, шума в западных СМИ из-за этого много, что вроде бы "очень хорошо". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.
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Что наговорили в Кремле
Как отметил Грызлов, США якобы могут бросать ядерку на территории стран, которые не обладают нуклеарным арсеналом. Однако о каких государствах идет речь, он не уточнил.
Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия, то Россия и Беларусь – это территория Союзного государства. К тому же узаконена, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное вооружение. Для них эти страны – просто марионетки, а у нас единое пространство,
– заявил Грызлов.
В то же время, посол вспомнил, что до 1 июля Москва намерена подготовить хранилище для размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Оно (ядерное оружие – 24 Канал) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США,
– сказал он.
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"Китай не даст разрешения"
- Вспомним к этой теме слова секретаря СНБО Алексея Данилова. Он предположил, что Китай может стать той стороной, которая не позволит перебросить России на территорию Беларуси вооружение с "опасным атомом".
- Более того, по его словам, ядерное оружие на территории Беларуси не нужно не только Пекину, но и самой Москве.
- Собственно, не следует исключать, что заявления Путина – это просто шантаж для того, чтобы США согласились как можно скорее на переговоры по поводу войны в Украине.