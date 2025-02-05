Ядерка вместо НАТО: как на такое предложение Украины будут реагировать в России и на Западе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если процесс вступления Украины в НАТО растянется на годы, то наше государство должно иметь возможность защищать себя от России. Для этого ему нужно оружие, в частности инструментом сдерживания стала бы ядерка. Высказывание Зеленского в основном было направлено на аудиторию Запада.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, подчеркнув, что рассуждения Зеленского являются логичными, а Запад должен предоставить Украине гарантии безопасности.

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Какая риторика сейчас в России?

Кремль регулярно заявляет о недопустимости вступления Украины в НАТО. Однако и вариант, если бы вместо этого нашему государству партнеры предоставили бы оружие для защиты, Россию тоже не устраивал бы. Как подчеркнул Рыбачук, страна-агрессор против обоих этих сценариев, ведь имеет цель реализовать собственный – уничтожение Украины, как государства.

Внутри России сейчас риторика такая: "Кто они такие, чтобы нам что-то диктовать? Кто такой этот Трамп? У нас своя страна, барин, президент. Россию не поставить на колени, или победа, или смерть", – озвучил Рыбачук.

По словам главы аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий", россияне не хотят даже представлять себе момент, когда они будут садиться за стол переговоров.

"Цель их так называемой "сво", уничтожение Украины, тогда не будет достигнута. Ведь о каком уничтожении может говориться, если Украина будет с ракетами и ядерным оружием? Поэтому на это Россия конечно не согласится, хотя президент Зеленский в своем заявлении обращался в значительной степени к западной аудитории", – объяснил Рыбачук.

Запад, который очень боялся поднятия темы ядерного оружия, за последние полгода, как обратил внимание Рыбачук, значительно больше начал понимать позицию Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что России будет выгодным вступление Украины в НАТО, ведь это будет гарантировать ей, что ВСУ не будут военным способом возвращать оккупированные россиянами территории.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил, что НАТО – это политическая регламентная институция. Как только Украина будет в составе Альянса, на нее будут распространяться регламентные правила поведения, что стало бы гарантией, что Украина и ВСУ будут действовать в рамках правил НАТО.