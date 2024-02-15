Байден поручил провести переговоры с Россией по ядерному оружию в космосе, – Кирби
Президент США Джо Байден поручил провести переговоры с представителями России. Они будут касаться возможного испытания ядерного оружия в космосе.
Об этом во время брифинга рассказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что это и есть "угроза национальной безопасности" со стороны России, о которой сообщали ранее.
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Кирби рассказал об угрозе со стороны США
В недавнем заявлении Кирби отметил, что угроза национальной безопасности США связана с потенциальными испытаниями Россией ядерного оружия в космосе.
Мы не говорим об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или для физического уничтожения здесь, на земле,
– сказал Кирби.
Это побудило президента Байдена призвать к дипломатическому взаимодействию с Россией и другими союзниками.
"Мы очень серьезно относимся к этой потенциальной угрозе. Разведка США "имеет серьезные опасения относительно широкого рассекречивания этих разведывательных данных", – заявил он.
Развертывание нового российского противоспутникового оружия рассматривается как такое, что может иметь наземное влияние.
Кроме того, Кирби выразил удивление решением председателя Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майка Тернера публично обнародовать разведданные.
США предупредили об угрозе национальной безопасности
- Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер сообщил информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности". Эта опасность связана с Россией.
- Впоследствии советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию и отметил, что резидент Байден своими решениями, которые он принимает, будет обеспечивать безопасность американского народа в будущем.
- По словам Салливана администрация Белого дома применила более творческие и стратегические подходы к рассекречиванию разведывательной информации в национальных интересах США, чем любая другая администрация в истории.
- Американское издание ABC News также отметило, что Россия хочет использовать ядерное оружие в космосе против спутников. Сейчас в США работают над решением этой проблемы.
- Член палаты представителей Джим Хаймс, демократ из Коннектикута и высокопоставленный член комитета по разведке Палаты представителей, назвал такое предупреждение "значительным". Однако заявил, что оно "не является поводом для паники".