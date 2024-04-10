Будет тяжелее, чем сейчас: интервью с Черником о возможных новых войнах и ядерке России

Украина уже более 2 лет противостоит России полномасштабно. Враг не собирается сдаваться, а наоборот – летом возможны новые наступательные операции России. Несмотря на стойкое сопротивление Украины, не стоит думать, что самое сложное позади.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что дальше Украине может быть еще труднее. В интервью 24 Каналу он также обсудил ядерный потенциал России и вероятность войны США с Китаем – читайте все дальше в материале.

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Дальше – тяжелее

Господин Петр, вы являетесь сторонником такой концепции, что дальше нам может быть еще труднее, чем сейчас. Что может быть еще хуже для Украины, чем эта полномасштабная война?

Я вообще сторонник концепции, что, к большому сожалению, каскад малых, средних и больших войн, и, не дай Бог, одна большая мировая – это уже реальность. Здесь, кстати, ничего нового. Буквально на днях министр обороны Великобритании акцентировал внимание на вопросе, что сейчас мы не в послевоенном, а в довоенном состоянии.

Я буквально несколькими словами разовью концепцию, почему я настолько в этом уверен.

Самое страшное, что сделали наши враги, полностью перечеркнули Ялтинско-Вашингтонскую систему международных отношений, которая сложилась по результатам Второй мировой войны.

Здесь короткое замечание. Первая историческая система подлинных международных отношений, за исключением Римской империи, поскольку есть мнения, что именно римляне первыми доктринально оформили то, что сегодня называется правилами международных отношений, но все же больше ученых в этой области утверждают, что:

первая система – 1648 год, по результатам так называемых религиозных войн;

– 1648 год, по результатам так называемых религиозных войн; вторая система – Венская, 1815 – 1816 годы. Почти за год она писалась, было очень большое количество конференций. Система создана по результатам наполеоновских войн;

– Венская, 1815 – 1816 годы. Почти за год она писалась, было очень большое количество конференций. Система создана по результатам наполеоновских войн; третья система – Версальская, по результатам Первой мировой войны;

– Версальская, по результатам Первой мировой войны; и вот четвертая система – также уничтожена по результатам войны.

Возникает простой, логичный, понятный вопрос, а может ли пятая международная система, которая неизбежно напишется, предстать другим способом, кроме силового. К сожалению, не может.

Вообще явление, называемое "политическое бытие человека", построено на бесконечном насилии. У Карла фон Клаузевица очень хорошее выражение на этот случай: "Война – ничто иное, как продолжение политики насильственными методами". Кстати, у Мао Цзэдуна тоже есть точное изречение о том, что политическая власть рождается из дула ружья. Так оно все построено.

На планете Земля накопилось очень много узлов, очень много нерешенных проблем, что другим способом, кроме силового, они решены не будут. Еще поставлю такую маленькую эмоциональную точку словами великого греческого мыслителя Платона, сказавшего, что война заканчивается только для мертвых. К сожалению.

Я не являюсь апологетом войны. Очень многие мои оппоненты говорят, мол, Черник, воспевает войну. Нет. Никаким образом. Война – это мерзкое, отвратительное явление, ничего более отвратительного нет. Но мы не смогли его отменить. Не смогли.

Этот инструмент насилия, решения сложных, противоречивых проблем между нами, к большому сожалению, снова актуализирован. И этого "Джина" загнать обратно в бутылку будет очень нелегко, пока два больших гиганта – это Китай и Соединенные Штаты Америки – не сядут за стол переговоров, опять же, из-за силовых методов.

Есть две большие конфигурации. Глобальный Юг родился в прошлом году. В части человечества там 6 миллиардов населения. Он тираничен, там почти нет демократии. И есть Глобальный Север – демократический, там 2 миллиарда человек.

К тому же не забывайте, что человечество безумно прирастает в численности. В одну минуту, прямо сейчас, умирает 105 человек, а рождается 250. Земля перенаселяется. И эти процессы "броуновского кипения" в смысле силового противоборства будут только нарастать.

Так что не надо думать, что войны не будет. Война будет в обязательном порядке.

Надо думать по израильскому принципу, чтобы как можно меньшей кровью выиграть эту войну. Время поражений для украинцев в историческом смысле должно, наконец, пройти. В конце концов мы всегда говорим, что мы казацкого рода, а что такое быть казацкого рода? А казацкого рода – это платить налог кровью. Так оно все построено, к сожалению.

Петр Черник считает, что дальше будет еще труднее / Скриншот с видео

"Все идет к войне между Китаем и США"

Вы говорите, что это может закончиться, если Соединенные Штаты и Китай сядут за стол переговоров. Может ли это закончиться, если у США и Китая возникнет именно вооруженный конфликт?

К этому все идет. Надеемся, что это не перерастет в очень большой и глобальный конфликт. Си Цзиньпин сейчас обладает большей властью, чем Мао Цзэдун. Он имеет гораздо больше полномочий.

Впервые в их истории действующий лидер Китая арестовал своего предшественника Ху Цзинь Тао в прямом эфире. Еще в 2013 году во время выступления Си Цзиньпин ясно сказал, что Китай до 2050 года будет лидером мира. Не пытаться, не стремиться, а именно "будет" – это очень важные тонкости перевода в психологическом смысле.

Китайцы в 2024 году убрали из своей политической концепции мирное решение тайваньской проблемы. К этому времени они апеллировали, что все будет мирно, по принципу Гонконга, то есть две экономические системы, одна коммунистическая, хотя она тоже капиталистическая, но в государственном смысле, и чистая англосаксонская, и одно государство.

Так Гонконг встроен в лоно Китая. Они считали, что таким же способом можно будет пойти по Тайваню, но теперь убрали это со своей риторики.

Они совершенно серьезно рассматривают полноценную военную интервенцию. Это может произойти.

Однако случится ли – извините, я не пророк.

Можно ли было избежать войны в Украине

О неизбежности войны с Россией вы говорили еще до 2014 года. А можно ли было избежать этой войны?

Можно. Первый момент. Тут я развею миф, что мы, мол, сдали ядерное оружие, а если бы этого не сделали, все было бы хорошо. Мы не могли его не сдать. Почему? Потому что у нас в основном было стратегическое оружие ядерного назначения. Ракеты Р-36М стояли в шахтах, так называемая Житомирская ракетная армия, и были четко направлены на США.

Баллистическая стратегическая ядерная ракета, выходящая из туловища шахты, не может улететь в другую сторону. Ее заранее так строят, потому что здесь учитывается множество переменных факторов, даже магнитуда планеты Земля и то, как планета крутится. Она туда была нацелена.

А зачем нам держать под прицелом США? Эту тяжелую крупную ракету развернуть в сторону России было невозможно. Если держать саму ракету мы еще могли, то самое сложное – содержание ядерной боеголовки. Там сверхсложный механизм запуска. Его нужно постоянно обслуживать. Это очень сложная инженерная разработка.

Все, что обслуживает ядерные боеголовки, было сконцентрировано в России. Почему я с этого начал? Потому что очень много спекуляций, что, мол, нужно было оставлять наш третий арсенал мира. Он не оставался. Но мы не сумели получить реальных гарантий. Это очень досадно, но мы об этом должны говорить.

Я очень не люблю русских как явление, но своего врага нужно знать, потому что, как говорил Сунь-цзы: "Знай врага – знай себя". Это базовое правило его военной философии.

Я очень тщательно, уже более 30 лет, занимаюсь интеллектуальной экспертизой нашего извечного врага. У них есть такой историк Василий Осипович Ключевский, который "черным по белому" написал еще в конце XIX века, что Россия – угроза Украине, а Украина – угроза России. Остается кто-то один. У него есть гениальное изречение на этот случай: "История ничего не учит, но беспощадно наказывает за неусвоение уроков".

Мы не усвоили фундаментальные уроки обороноспособности. Будем честны, я сам это пережил молодым офицером, когда видел, как уничтожали наше войско, а самое главное – наш менталитет.

Мы сами себе навязали иллюзию абсолютного пацифизма. Пацифистами могут быть только очень хорошо вооруженные люди, готовые сопротивляться.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что якобы Джейк Салливан, являющийся советником президента США по национальной безопасности, сказал, что Россия нанесет первый ядерный удар именно по Соединенным Штатам Америки, если они будут оказывать Украине большое количество помощи. Это снова политические игры, существует ли такая угроза?

Угроза существует. Где точка невозвращения – я не знаю. Мы с вами в студиях, с нескончаемым количеством ваших коллег рассматривали проблематику "Судного дня". Кратко напомню ее еще раз.

В 1950-х годах Турцию взяли в НАТО. Это произошло очень быстро, хотя там было много проблем: политических, экономических, социальных, религиозных, культурных, а самая большая проблема – курдов, она не решена до сих пор. Но все произошло очень быстро, буквально за несколько месяцев.

Почему так произошло? Американцы пришли к выводу, что там нужно было поставить ядерные ракеты, кажется PGM-19 Юпитер и PGM-17 ТОР. Соответственно со стороны Советского Союза была рефлексия. Они ракеты Р-12, в то время самые массовые ракеты СССР, были доставлены на Кубу.

Всё дошло до высокого уровня эскалации. Большинство историков считают, что тогда Никита Хрущев блефовал. Он не был готов использовать ядерное оружие, а Джон Кеннеди и тогдашний министр обороны Роберт Мак-Намар были абсолютно готовы это сделать.

Черник: "Угроза ядерного удара существует" / Скриншот с видео

Человечество было за две минуты до катастрофы. Сейчас они за полторы – часы Судного дня перевели на 30 секунд вперед. Там очень умные люди.

Если меня умножить на 10, собрать всю профессуру из университета, то это все равно не будут сидящие там Нобелевские лауреаты. Там есть 16 человек. При этом у всех их математический тип мышления, а в математике, как понятно, лирики нет. Там строгие алгоритмы.

Я очень внимательно следил за эмоциональной составляющей той дамы, которая озвучивала о переводе часов на 30 секунд вперед. На ее лице читался страх.

В каком состоянии российское ядерное оружие

. Часы Судного дня в последний раз перевели в январе 2023 года. Тогда из-за войны России с Украиной и изменения климата заявили, что человечество находится за 90 секунд до трагедии. Этов истории существования Часов.

Путин и российская пропаганда постоянно кричат о "красных линиях", о своем ядерном оружии. В каком состоянии их ядерное оружие? Что может стать тем "ключом", когда они решат, что применят? Были же материалы, что они якобы были готовы применить ядерку по Украине, когда было наше успешное контрнаступление и их бегство из Харьковщины и Херсонщины?

Здесь нужно разделить ядерный потенциал России на несколько частей. Мы говорили уже о шахтных установках Р-36М и УР-100Н. Это их главные ядерные силы, стоящие в шахтах.

Их 74 единицы. Все они нацелены на США. Там раздельные боеголовки разного килотоннажа. Даже есть на 20 мегатонн. Это невероятно много. Думаю, что это уже не о чем говорить. Обслуживал это все, прежде всего, наш "Южмаш". Именно они разрабатывали ракеты "Воевода". Сомневаюсь, что оно в адекватном состоянии.

Имеются подвижные установки РС-24 "Ярс" и "Тополь-М". Их много. Декларируют россияне, что у них до 500 таких пусковых установок. Они могут иметь на борту от 3 до 6 раздельных боеголовок весом от 300 до 500 килотонн.

Но это тоже все хорошо отслеживается. Есть логика понимания, как их могут запустить.

Имеется ракета Х-101. Все слышали, все о нем знают. Есть ее "посестра" Х-102 в ядерном исполнении. "Искандер" может иметь ядерную боеголовку до 50 килотонн.

Но наиболее опасным остается ядерный подводный флот. В них есть в пределах до 28 рабочих ракетоносцев разного типа и разного класса. И самый дальнобойный и опасный – это класс "Дельфин". Там до 16 ракет типа Р-29. Они называют это "Синева". Это серьезное оружие.

Кто тщательно изучал то, что можно выучить, что можно постигнуть, такое понятие как ракетоядерное противоборство, то американцы в эту минуту способны сбить 98% всего, что запустят россияне. Но долетит 2%. Это очень много.

Сколько в этих двух процентах будет? Три боеголовки? 4 – 5? Килотоннаж также имеет значение. Какая долетит? На 300 килотонн или на 700 килотонн? Или одна на мегатонну? Это все очень сложно.

Но есть еще такая принципиальная и сложная вещь – тактическое ядерное оружие. Ядерные снаряды. Взорвать его как ядерный, условно захватив в руки, практически невозможно, потому что это очень сложная технология. О нем отдельный разговор.

Но Пригожин был на ядерном складе "Воронеж-45". Он там был. Ему никто не сопротивлялся.

Российские добровольцы могут прийти туда?

Не знаю, нужно у них спрашивать. Но не здесь философия страха. Еще раз. Все, что говорю и апеллирую к нашим зрителям… Это личная точка зрения. Она может быть неправильной. Она может быть ложной. Так я вычисляю этот процесс.

Допускаем, что один ядерный снаряд попал в руки ИГИЛ. Вот допустим такое. Возможно ли это технически? Но почему нет? Ну почему же нет? Они же, казалось бы, теракт в "Крокусе" совершили. Вот допускаем, что они действительно это сделали. Что сумели обмануть одну из самых мощных спецслужб вообще на планете Земля; сумели туда принести много взрывчатки. Так быстро загорелось, что не могли они это за полчаса заложить.

Это значит, что это был длительный процесс. Вот допустим, действительно это все сделал ИГИЛ. Если они такой "качественный" теракт организовали, то почему какой-то снаряд у них не окажется в руках?

И представляем себе, что не в ядерном режиме, а просто в режиме радиоактивного загрязнения он взрывается в Нью-Йорке, например, на 5-й авеню. Мировая столица финансов. Мы представляем, какая паника будет на фондах?

Полетит в ответ?

Здесь не вопрос – полетит или нет. Вопрос в панике, которая может быть организована на денежных рынках.

Еще раз. Это апокалиптический сценарий, полковник Черник сам себе придумал. Это кино можно снять по этому. Мы видели множество фильмов по этой тематике. Множество. Там всякого разного об этих ядерных боеголовках сняли.

Но есть еще один аспект. Огромный ужас ядерного прецедента. Если, условно, взрывается ядерный снаряд где-то в Донецке, то все будут понимать, что это применили россияне. Но вопрос – а что с этим делать?

С военной точки зрения вообще ничего не будет весить. Но какой ответ дать? Мы и так ведем войну. Ну, взорвался в Донецке еще один на 2,5 килотонный снаряд. Взорвался, уничтожил часть людей. И что дальше? Нам все равно воевать.

Но возникает вопрос, а как отвечать американцам? А если не отвечают, то Иран говорит, что "вот мы сейчас разбомбим Израиль. Сейчас-сейчас". А когда увидят, что ответа нет – они это и сделают.

Черник проанализировал состояние российской ядерки / Скриншот с видео

Может ли Украина восстановить ядерный потенциал

Мы можем восстановить свой ядерный потенциал?

Я скажу свою пристрастную точку зрения. Знаю, что она очень не нравится многим моим коллегам по цеху. Я – против.

Первое – нужно обогатить плутоний. То есть из металлизированного 235-го плутония довести его до 238-го. А потом там образуется 239-й. Это невероятно сложная процедура.

Когда работала программа "Мангеттен", то американцы по тем временам потратили на нее 2,5 миллиарда долларов. Конечно, они пошли на получение плутония не через атомный реактор.

Хотя первый атомный реактор они, к слову, построили вручную. Реально, вручную на стадионе в графитовые стержни заложили металлизированный уран. И начали учить, как это все работает. А добыли его диффузным способом. Это очень сложная тема. Там много переменных.

То есть надо прежде всего добыть этот плутоний. Он у нас был. Если бы мы его сохранили… Вот, условно, на эту минуту у нас есть оружейный плутоний. Это один разговор.

А вставать на путь его добывания? Идти по иранскому пути? Мы точно не пойдем. Мы не иранцы, мы не персы. Совершенно другой менталитет; совсем другая мировоззренческая позиция.

Как только, условно, мы начнем этим заниматься, никто не сможет это скрыть, каким бы оно тайным ни было. Потому что это нужно делать на атомных электростанциях. Информация просочится. И не имею ни малейшего сомнения, что наши союзники зададут вопрос ребром.

А теперь опять же, а какое нам ядерное оружие нужно? Держать снова под прицелом Америку? Зачем? Было бы интересно иметь несколько тактических ядерных боеголовок? Любопытно.

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Но еще раз скажу, просто мне тяжело понять механику выполнения этого решения. Даже условно есть политическая воля; даже, условно, есть производственная мощность; даже, условно, есть деньги. Как только это станет объективной реальностью, нам немедленно все, кто только сможет, будут в этом препятствовать.

Возникает вопрос. А выдержим ли мы сами? Если бы мы сумели сохранить ее на тактическом уровне, что тоже дискуссионно. Ибо, могли бы мы эти ядерные снаряды держать? Может быть, да. Но у нас самой технологии сейчас нет.

Можем ли создать? Можно. Ибо есть атомные электростанции. Там все волшебство и колдовство по созданию оружейного плутония происходит. В принципе, теоретически можно. Однако не вижу как коэффициент полезности приложения именно такого способа действия.

Разве что за одним единственным исключением. Как по израильскому опыту – что это будет санкционировано главным нашим союзником Соединенными Штатами. Если да, то на эту минуту звучит фантастически, но с чем Господь не шутит.

Реально ли захватить в России ядерное оружие

Вы вспомнили о бунте Пригожина и о том, как он дошел до ядерного арсенала. А вот если представим, что не Пригожин; те же российские добровольцы они проходят и совершают рейды на территории России, заходят на некий ядерный арсенал. Что будет делать Путин?

Я не знаю. С точки зрения правильности действия тирана, то равнять все с землей из тяжелой авиации. Если будет доказательство того, что оружие может попасть не в те руки…

Это как раз одна из проблем, почему наши союзники так осторожны. Они объективно боятся расползания тактического ядерного оружия. Не стратегического. Стратегическое практически невозможно кому-то взять в руки в таком режиме.

Условно, дивизия американских "кричащих орлов". Мы об этом сегодня говорили. Теоретически, они могут все их стратегические точки взять под контроль. Продолжительность – до недели времени.

У них есть все средства. "Суперсталион" – вертолет, летящий на 800 километров. У них есть опыт десантирования с таких вертолетов. Новейший десантный корабль класса "Восп" как раз и разрабатывался именно под вертолеты, совершающие глубинные десантные операции. Упражнялись они в Афганистане. То есть, это может быть.

А вот тактические снаряды. Нет достоверной информации, сколько они по России разбросаны. Открытые источники говорят, что тактических ядерных снарядов в пределах от 6 – 7 тысяч. А где это правда? Как их реально сосчитать? Где они реально находятся?

Опять же. Если это могут американцы, то почему не могут персы посадить высококвалифицированный десант. Это при условии, что Россия рухнула. Ее нет. И через Каспийское море на 800 – 1200 км организовать глубину диверсионную операцию с прикрытиями с моря. Чтобы потом морем отойти или обратно вертолетами. Здесь множество переменных.

Поэтому искренне. Я прошу прощения у нашего зрителя. Это конструкция моего мнения. Я могу быть неправ. И очень хочу быть неправ.

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Чего ждать от Франции

О теракте в "Крокусе" мы тоже говорили. Видим, как сейчас Россия всячески пытается выходить из международной изоляции. Действительно, им это удается. Был разговор с министром обороны Франции. За два года войны они таки поговорили. Казалось бы, к чему бы это? Но вроде бы говорили о борьбе с терроризмом. Хотя мы на самом деле не знаем.

Как вы думаете, могла ли Франция предупредить о том, что она отправит своих военных в Украину? Правильно ли нашим партнерам восстанавливать вот эти диалоги с Россией?

Разговор министра обороны Франции Себастьена Лекорню и главы минобороны России Сергея Шойгу состоялся 3 апреля – впервые с 2022 года. В ходе звонка обсуждали не только теракт в России, но и войну в Украине.

С врагом разговаривают всегда. Такова она действительность. Беседовали даже с нацистами. Правда, не с самим Гитлером, а с ближайшим окружением. Но мы помним и бунт Канариса. Мы помним, что и Роммеля обвинили в измене. Мы помним последний всплеск борьбы с Гитлером. Это полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг. Так называемая операция "Валькирия". Бомбы были английскими. Не сумели они тогда уничтожить Гитлера.

Здесь я немного поиронизирую. Потому что мы все говорим об аналитических конструкциях. А еще может быть "феномен Бога". Ибо то, что там произошло с Гитлером – там, наверное, "феномен Сатаны".

Но там целый ряд несовпадений факторов. Бомбы должно быть две. Была одна. Поставили они сумку. Портфель был запечатан. Все присутствовавшие на совещании не имели права к нему прикасаться. Кто-то спросил, чья сумка. Никто не отвечал. Он взял и переставил ее на деревянную тумбу. Просто переставил.

80% удара энергии пошло не на Гитлера, а на тумбу. Совещание должно было быть в бункере, но внезапно позвонил Муссолини. Гитлер вышел на воздух, а там была хорошая погода. Говорит: "А что будем сидеть в бункере, давайте в казарме сделаем совещание". Вот феномен не Бога, а феномен случая. Мы должны понимать, что случай все может перевернуть с ног на голову.

Такое может быть. История, несмотря на цикличность цепочек и последствий, имеет еще прецедент случая. Фридрих Барбаросса, один из организаторов одного из крестовых походов, утонул. На него ставка была, что он возглавит все рыцарство в одном из самых успешных походов христиан. Ехал через реку в доспехах; конь споткнулся; он упал и не смог встать. Пока подбежали оруженосцы, его подняли, а он уже утонул. А могло все перевернуться еще в то время.

Почему я к этому всему веду? Все еще может измениться там, где мы этого не увидим.

О военных НАТО в Украине. Или просто о французском контингенте. Насколько это возможно? И могло ли быть предупреждение от министра обороны Франции министру обороны Шойгу?

Почему не могло? Могло. Французы ставки поднимают. Снимаем перед ними шляпу. Французы обладают уникальным рабочим инструментом. Мы тоже с вами об этом разговаривали.

Французский иностранный легион, созданный в 1831 году. С колоссальным, огромным боевым опытом. Особенно на африканском континенте. Во Второй мировой войне была полулегкая бригада имени Тараса Шевченко – нашего великого пророка. Там было 20% украинцев. Действующий командующий по происхождению украинец – Кирилл Ющенко.

Это не просто так. Если кто-то думает, что просто его случайно на эту должность поставили… Это далеко не так. Это еще импульсы в сторону Москвы.

Французы ставки поднимают. А как далеко зайдет – не знаю. Самый главный вывод по теракту в "Крокусе", который точно понимаю – на Московии начинает кипеть. И начинает кипеть по-настоящему. И это просто красиво.

Обязательно где-нибудь взорвется. Где? В Чечне, в Татарстане, в Башкортостане или еще где-то. Мне тяжело угадать, но это точно будет. Потому что критическая масса уже увеличивается.

Мы с вами говорили, что Россию делим на два. Есть "русские московиты" и есть "порабощенные народы". Здесь у порабощенных народов ответ. И еще раз скажу – мы, украинцы, сейчас делаем блестящую работу в части антиимперского блока народов.

"Свободный университет народов" при этом блоке. Там идет серьезная подготовка этих людей. И, поверьте, эта подготовка будет иметь коэффициент полезного действия. Уверен.

Когда ждать конца России

Вы говорите, что у них там уже начинает немного полыхать. А что должно произойти, чтобы доверие к царю рухнуло? Потому что 25 лет у власти…

Знаю, что должно произойти. Должен произойти прецедент попа Гапона. 1905 год. Когда крестьяне, посполитые шли к царю. Когда стало очевидно, что царь отдал приказ на расстрел толпы. Массированный расстрел толпы.

Только такое. Теракты, замаскированные под след украинцев, замаскированные под ИГИЛ никакого коэффициента полезного действия не дают.

Смоделирую ситуацию. Жестокую и беспощадную, но я ее смоделирую. Когда погиб Борис Немцов… Извините, я не помню, сколько там десятков тысяч россиян в Москве вышли на площадь.

Если бы тогда, условно, заработали бы станковые крупнокалиберные пулеметы. И там легло бы так 5 – 7 тысяч человек. И это было бы понятно, кто отдал этот приказ. Вот только тогда эта вера подрывается. Других устройств нет.

В русской истории этот прецедент уже был. Он так и называется "Прецедент попа Гапона". Пришлось мне это изучать. Он не просто был в шоке; у него рухнуло все. У него рухнула не только вера в царя. У него рухнула вера в Бога.

Ибо в их менталитете и мировоззрении "царь России – Бог".

А подрывается ли доверие, если война перейдет на территорию России? Мы видим сейчас атаки беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, другим заводам. Одно дело, когда война идет в Украине – и это россиян не интересует. А другое дело, когда эти беспилотники и ракеты летают над головой.

Только тогда, когда это явление будет сильно масштабировано. Когда будет полыхать все. Вот только тогда может начаться. Пока этого коэффициента большого прироста огня не будет, то и я не вижу почвы для этого.

Пока у них есть, чем питаться… А еда будет ровно до тех пор, пока имеют свободно конвертируемую валюту через продажу нефти, золота, газа.

Уже доказано за последние недели, проанализировано, что даже научились закупать взрывчатые материалы у Соединенных Штатов Америки.

Страшно люблю параллели Второй мировой войны, потому что это самое уникальное явление. "Перл-Гарбор" ударили, а некоторые американские фирмы по заключенным еще до войны контрактам торговали с императорской Японией.

Почему торговали? Ибо контракты заключены; капитализм никто не может упразднить. Не могут от них уйти. И, кстати, на Балканах, когда кипело там между сербами и хорватами, были моменты, что спокойно продавали друг другу горючее.

Обратите внимание! 24 Канал подготовил также 2 часть интервью с Петром Черником. Не упустите продолжение вскоре на сайте!