Состояние ядерного оружия покажут только испытания: что скрывает Россия

Россия с начала полномасштабного вторжения постоянно бряцает ядерным оружием и угрожает им Украине и миру. Однако пока трудно оценить, в каком состоянии находится ядерный потенциал Москвы.

Эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков рассказал 24 Каналу, что официальной информации по этому вопросу нет. Однако США с помощью спутниковой и агентурной разведки контролируют ситуацию.

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Даже Кремль не знает

От специалистов по ядерному оружию, которые выехали из России, поступает информация, что даже Кремль точно не знает, в каком состоянии находится российское ядерное оружие.

Относительно стратегического ядерного оружия, то его, наверняка, хранят, обновляют, проводят надлежащие регламенты. Это оружие, его материалы "стареют", поэтому и нужны такие работы,

– отметил эксперт по ракетно-ядерному вооружению.

В каком же состоянии находится тактическое ядерное оружие в России, по его словам, вообще ничего неизвестно. Также нет информации, хранилось ли оно в надлежащих условиях. Они довольно жесткие по давлению в хранилище, температуре. Если она колебалась в пределах плюс-минус 3 градуса, это может повлиять на боеспособность этого оружия.

Что случилось с этим оружием могут показать только ядерные испытания. Однако россияне не могут их провести: или они у них не получаются, или они опасаются.

Кстати, результаты подземных ядерных испытаний были бы сразу известны, потому что есть средства, которые позволяют их отследить. Если бы было воздушное испытание, тогда бы все увидели его.

"Возможно результат этих испытаний будет таким негативным, что Россию совсем перестанут бояться. Однако есть факт: ядерных испытаний нет и приближения ядерного оружия к местам использования тоже со стороны россиян не наблюдается", – отметил Александр Кочетков.

Напомним, что осенью 2023 года Россия провела неудачные испытания носителей ядерного оружия – ракет "Ярс" и "Булава". В частности ракета "Ярс" сбилась с курса.