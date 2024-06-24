Експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков розповів 24 Каналу, що офіційної інформації щодо цього питання немає. Проте США за допомогою супутникової та агентурної розвідки контролюють ситуацію.

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Навіть Кремль не знає

Від фахівців з ядерної зброї, які виїхали з Росії, надходить інформація, що навіть Кремль достеменно не знає, в якому стані перебуває російська ядерна зброя.

Щодо стратегічної ядерної зброї, то її, напевно, зберігають, оновлюють, проводять належні регламенти. Ця зброя, її матеріали "старіють", тому і потрібні такі роботи,

– зауважив експерт з ракетно-ядерного озброєння.

В якому ж стані перебуває тактична ядерна зброя в Росії, за його словами, взагалі нічого невідомо. Також немає інформації, чи зберігалась вона за належних умов. Вони є доволі жорсткими щодо тиску у сховищі, температури. Якщо вона коливалась у межах плюс – мінус 3 градуси, це може вплинути на боєздатність цієї зброї.

Що сталося з цією зброєю можуть показати тільки ядерні випробування. Проте росіяни не можуть їх провести: чи вони в них не виходять, чи вони побоюються.

До речі, результати підземних ядерних випробувань були б одразу відомі, тому що є засоби, які дозволяють їх відстежити. Якби було повітряне випробування, тоді б всі побачили його.

"Можливо результат цих випробувань буде таким негативним, що Росію зовсім перестануть боятися. Однак є факт: ядерних випробувань немає і наближення ядерної зброї до місць використання теж з боку росіян не спостерігається", – наголосив Олександр Кочетков.

Нагадаємо, що восени 2023 року Росія провела невдалі випробування носіїв ядерної зброї – ракет "Ярс" і "Булава". Зокрема ракета "Ярс" збилась з курсу.

Зверніть увагу! Росія у травні та червні провела два етапи навчання з тактичної ядерної зброї. Під час них відбулось практичне відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. До другого етапу навчання долучилась Білорусь.