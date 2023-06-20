Буданов ответил, передала ли Россия Беларуси ядерные боеголовки

Согласно данным ГУР, в настоящее время в Беларуси пока нет ни одной боеголовки ядерного оружия. В то же время, подготовка к этому продолжается.

В эфире национального телемарафона глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что пока ни одной боеголовки из России в Белоруссию не переместили. Об этом пишет 24 Канал.

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В Беларуси готовятся к получению ядерного оружия

По словам Буданова, в настоящее время в Беларуси идет подготовка хранилищ для ядерного оружия. Однако пока ни одной боеголовки еще туда не переместили.

Процесс подготовки к возможному перемещению действительно продолжается. Хранилища готовятся. Но по состоянию на данный момент ни одна боеголовка еще не перемещена,

– заявил Буданов.

Что предшествовало