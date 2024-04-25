Размещение ядерного оружия в Польше: Дуда встретится с Туском для переговоров
Источник:Канцелярия президента Польши
Президент Польши Анджей Дуда анонсировал встречу с премьер-министром Дональдом Туском. Она состоится уже 1 мая в президентском дворце.
Анджей Дуда надеется обсудить размещение ядерного оружия в Польше. Это станет возможно по программе НАТО Nuclear Sharing.
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О чем будут говорить Дуда и Туск
Впервые Дуда заговорил о желании разместить ядерное оружие на польской территории еще летом 2023 года. Последний раз о своих намерениях он напомнил в понедельник, 22 апреля.
Тогда Дуда отметил, что в случае соответствующего решения союзников Польша согласится на своей территории разместить ядерное оружие для усиления восточного фланга НАТО.
"Я надеюсь обсудить с премьер-министром вопрос Nuclear Sharing, который он ранее уже хотел со мной рассмотреть. Хотя, если честно, я не впервые об этом говорил, поэтому он должен знать нашу позицию по этому поводу", – заявил Дуда.
Премьер Дональд Туск резко прокомментировал заявление Дуды и отметил, что с нетерпением ждет запланированной встречи, потому что "этот вопрос касается непосредственно и очень однозначно польской безопасности".
"Эта идея является очень массовой, я бы сказал, и очень серьезной, я хотел бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", – сказал Туск.
Председательство Польши в ЕС
Кроме того, уже в начале 2025 года Польша будет председательствовать в ЕС. Поэтому лидеры страны обсудят и этот вопрос.
Взяв на себя ротационное председательство, Варшава будет настаивать на увеличении расходов на оборону, чтобы достичь большей "солидарности между странами" и усилить совместное сдерживание России.
Что известно об идее размещения ядерного оружия в Польше и как отреагировали в Кремле
- Соответствующие заявления президента Дуды прозвучали на фоне заявлений о перемещении Россией ее ядерного оружия в Беларусь и Калининградскую область, которые граничат с Польшей.
- Заявление польского руководства о размещении ядерного оружия в России назвали провокацией и амбициями "прижаться к размещенному в Европе ядерному оружию США".
- В Кремле также обвинили Польшу в "интенсивном участии в совместных ядерных миссиях" НАТО и пригрозили обстрелом "легитимных целей".