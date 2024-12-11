Глава британской армии адмирал Энтони Радакин предупредил, что мир стоит на пороге третьей ядерной эпохи. Сначала в мире развивалось изготовление ядерного оружия, затем был контроль над ним, сейчас же он исчез.

Такое мнение 24 Каналу высказал профессор оборонных исследований Майкл Кларк, заметив, что несмотря на это мы остаемся жить в той же реальности, которая была когда-то. Россия же угрожает ядерной войной из-за своей слабости.

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Мир вступает в третью ядерную эпоху

Профессор оборонных исследований объяснил, что первая ядерная эпоха была развитием многих видов ядерного оружия, вторая – эпохой контроля над вооружениями, эпохой ограничений и предсказуемости, в которой мир мог жить.

Он отметил, что ядерный баланс между Россией и Соединенными Штатами существенно не изменился, уже 50 лет мир живет с таким же технологическим балансом между этими государствами.

Третья ядерная эпоха знаменует отсутствие контроля над вооружениями. Поэтому теперь мы живем в более непредсказуемом мире. Технологически оружие не так уж и отличается. Вариации, конечно, есть, а гиперзвуковые ракеты, и более точные ракеты являются частью этого. Однако третья ядерная эпоха означает то, что мы живем в мире с меньшими ограничениями,

– отметил Кларк.

Между тем Владимир Путин продолжает "бряцать" ядерным оружием, и является единственным, кто говорит о нем. На Западе, по словам профессора оборонных исследований, никто им не угрожает и никто не проводит ядерные учения, чтобы запугать Кремль.

Заметьте! Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый высказал мнение, что Россия повышает ставки эскалации и может прибегнуть к ядерным угрозам из-за неудач на фронте Страна-агрессор может продемонстрировать возможность применения ядерного оружия ближе к инаугурации Дональда Трампа.

Ядерные угрозы страны-агрессора являются свидетельством слабости российского диктатора, который вынужден угрожать ядерной войной, когда реальность ничем не отличается от той, что была когда-то.

Однако именно из-за отсутствия контроля мир вступает в новую опасную эру – третью ядерную эпоху,

– подчеркнул Кларк.