Разбомбить собственную страну ядерным оружием – это "эпик фейл", – Фейгин об угрозах Медведева
Россия не устает продолжать свои ядерные угрозы. В частности, Дмитрий Медведев на днях заявил, что ядерное оружие это то, что держит Россию вместе.
Однако подобная риторика Медведева вовсе не от ума, вероятно, у него просто роль "валят дурака". Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.
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Напомним, по неисправности или ряду других причин недавно россияне сбросили две бомбы на Белгород, одна из которых к тому же не сдетонировала. Это наталкивает на мысль, может ли вообще российское ядерное оружие сработать, или оно в таком же состоянии, как и другие военные возможности россиян.
Мэм, ставший реальностью
Фейгин откровенно иронично относится к недавним событиям в Белгороде. Ведь до сих пор "бомбить Воронеж, чтобы другие боялись" – это был русский мем, а теперь это стало реальностью.
Он отметил, что состояние российской техники таково, что риски самопроизвольного падения бомб и других подобных инцидентов с каждым днем только увеличиваются.
Они уронили две бомбы, одна из которых не сдетонировала, но образовалась воронка 20 метров. Однако можно ли таким же образом на себя ядерную бомбу впустить?,
– прокомментировал оппозиционер.
Он все же оценивает такую ситуацию как маловероятную, ведь ядерное оружие работает несколько по-другому. Однако "если Россия разбомбит собственную страну ядерным оружием – это будет настоящий "эпик фейл", заметил Фейгин.
Фейгин жестко ответил на угрозы ядерного оружия: смотреть видео
Россияне продолжают угрозы ядерным оружием: что известно
- Бывший президент России Дмитрий Медведев продолжает традиционные размахивания ядерной боеголовкой. В частности, он заявил, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем "по известным причинам".
- Аналитики отмечают, что ядерные государства уже давно получили законное право нанести превентивный удар по территории России. Ведь угрозы ядерного государства неядерному приравниваются к применению этого оружия.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что российские басни о ядерном оружии активизировались, потому что ухудшилась их ситуация на фронте. Эти вопли происходят от бессилия.