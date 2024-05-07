Угрозы не срабатывают: какова цель ядерного шантажа Путина

Россия заявила, что истребители F-16, которые западные партнеры передадут Украине, будут восприниматься ею как потенциальные носители ядерного оружия. Россияне будут рассматривать поставку самолетов как целенаправленную провокацию со стороны США и НАТО.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что это продолжение ядерного шантажа со стороны России. Однако на него дал ответ Эммануэль Макрон, подчеркнув, что у Франции также есть ядерное оружие.

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Запад не намерен капитулировать

В то же время теоретически нельзя исключать, что Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия в Украине.

Однако сейчас принять это решение единолично Путин технически не может. Такого состояния безумия должна достичь достаточно большая группа людей,

– отметил публицист.

Сегодня ни одна угроза России не сработает в отношении Запада, ведь он принял решение нанести поражение России в войне.

Путин постоянно угрожает применением ядерного оружия не потому, что он хочет ликвидировать им как можно больше украинцев. Он их убивает другими видами оружия. Цель ядерного шантажа – заставить Запад капитулировать и повлиять на позицию Украины относительно окончания войны,

– подчеркнул он.

Однако позиция Макрона по войне в Украине, а также принятие предоставления военной помощи Киеву в Конгрессе США свидетельствуют о том, что Запад не намерен капитулировать и не будет заставлять Украину сдаваться.

"В то же время на Путина имеют влияние позиции Китая и Индии относительно его угроз применения ядерного оружия. Поэтому Запад надеется, что и на этот раз Си Цзиньпин и Нарендра Моди снова осудят его ядерные угрозы. В этом смысле на встрече Си и Макрона это наверняка было основной темой обсуждения", – предположил Андрей Пионтковский.

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