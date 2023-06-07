Путин не гений, – Галлямов предположил, решится ли диктатор применить ядерное оружие

После подрыва Каховской ГЭС Россией снова заговорили о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие. Однако к этому процессу привлечены многие люди, кто-то из них, скорее всего, откажется выполнять приказ бункерного деда.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин не является бесспорным авторитетом в России.

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Нападает, но готов к бегству

Галлямов убежден, что когда Путин отдавал приказ взорвать Каховскую ГЭС, то хотел показать, что он способен на все. На самом деле диктатор хорошо знает, что если он применит ядерное оружие, ответ от стран Запада будет жестким.

Он нападает, но знает, что нужно быть готовым к бегству. Решиться на применение ядерного оружия будет сложно и Путину, и исполнителям. Путин не приводит оружие в действие, а только отдает команду,

– сказал он.

Оппозиционер напомнил, что приведение ядерного оружия в действие – это длительный процесс. Необходимо подтверждение генштаба, минобороны, российских офицеров. Кто-то из них точно откажется исполнять прихоть безумного диктатора.

Галлямов о российском ядерном оружии: смотрите видео

На Путина жмет тяжелая ноша

Политтехнолог отметил, что Путин всегда шел на эскалацию, когда оппонент отворачивался в сторону. Однако когда он понял, что не может "взять Киев за три дня", он потерял решительность и делает только общие заявления.

Путин – политик среднего уровня, не гений. Он свалил на себя очень много и эта ноша на него давит. Давление только усиливается. Он тянет эту ношу на себе, а ВСУ сверху постепенно прибавляют. Впоследствии он просто упадет и потеряет возможность действовать,

– добавил Галлямов.

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