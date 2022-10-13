Боррель пообещал уничтожение армии России, если Путин применит ядерное оружие

13 октября 2022 , 13:04
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Источник:

Breaking The News

Россия продолжает угрожать ядерным ударом по Украине. Если это произойдет, то Евросоюз обязательно ответит.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он пообещал мощную реакцию, которая приведет к уничтожению армии России.

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Каков будет ответ ЕС на ядерную атаку России

Боррель заявил, что ядерное нападение России на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО.

Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика,
– подчеркнул он.

Что Макрон говорит о ядерном шантаже России

Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием в случае ядерной атаки России на Украину.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах Франции. Они четко определены, и они вообще не предусматривают непосредственное вмешательство, если бы, например, была баллистическая ядерная атака по Украине или по региону",  –  отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция только помогает Украине защищаться, но не вступает в конфликт, нападая на Россию.

Кстати, НАТО не фиксирует никаких изменений в ядерной стратегии России. Однако Североатлантический альянс все равно сохраняет бдительность.

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Автор: Софія Ковнір