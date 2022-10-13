Боррель пообещал уничтожение армии России, если Путин применит ядерное оружие

Россия продолжает угрожать ядерным ударом по Украине. Если это произойдет, то Евросоюз обязательно ответит.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он пообещал мощную реакцию, которая приведет к уничтожению армии России.

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Каков будет ответ ЕС на ядерную атаку России

Боррель заявил, что ядерное нападение России на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО.

Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика,

– подчеркнул он.

Что Макрон говорит о ядерном шантаже России

Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием в случае ядерной атаки России на Украину.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах Франции. Они четко определены, и они вообще не предусматривают непосредственное вмешательство, если бы, например, была баллистическая ядерная атака по Украине или по региону", – отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция только помогает Украине защищаться, но не вступает в конфликт, нападая на Россию.

Кстати, НАТО не фиксирует никаких изменений в ядерной стратегии России. Однако Североатлантический альянс все равно сохраняет бдительность.

Ядерный шантаж Путина

Напомним, что Владимир Путин 21 сентября в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он заявил, что Россия будет использовать "все имеющиеся средства" для защиты своей территории.

В США предупредили, что применение ядерного оружия против Украины будет иметь катастрофические последствия для России. США и партнеры заявили, что ответят Кремлю.

Призывы Зеленского к НАТО по поводу "превентивных уларов" вызвали истерику в Кремле. Слова украинского лидера извратили и заявили, что это "призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

Президент США Джо Байден не верит, что Путин пойдет на применение ядерного оружия. В то же время, он отметил, что Министерство обороны заранее разработало непредвиденные ситуации, если этот сценарий реализуется.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс тоже заявила о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы.

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