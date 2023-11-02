Почему Путин не применит ядерное оружие: Пионтковский рассказал о 3 причинах
Владимир Путина 2 ноября подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И это произошло накануне саммита США – Китай, где также будут подняты вопросы ядерной опасности.
Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что Путин занимается ядерным шантажом последние 15 лет. И довольно успешно, ведь именно поэтому Украина и Грузия не были приняты в НАТО в 2009 году. А мир "не заметил" аннексию Россией двух областей Грузии и украинского Крыма.
К теме Притворяются жертвой, – Подоляк резко ответил на ядерные тренировки России
Ищет не ядерного шантажа
Однако все это закончилось. В октябре прошлого года США сделали предупреждение Путину, что будет, в том числе с ним лично, если он решится применить ядерное оружие.
Но есть 3 причины, по которым он никогда это не сделает:
- применение ядерного оружия ничего не изменит в ходе войны;
- его просто ликвидируют, если он на это отважится;
- если он сошел с ума, он все равно не сможет дотянуться до "красной кнопки", потому что ее не существует.
Решится ли Путин применить ядерное оружие: смотрите видео
На самом деле это сложная процедура, в которую вовлечены десятки офицеров генерального штаба из разных управлений, и 20 человек не могут одновременно сойти с ума,
– подчеркнул публицист.
"Путин ищет не ядерного шантажа, а переговоров и прекращение огня. Россияне прекрасно понимают, какие преступления они совершили и какое возмездие их ждет. Именно поэтому они сейчас так активизировались по разным направлениям, пытаясь склонить Украину к переговорам", – подчеркнул Андрей Пионтковский.
Ядерный шантаж России
- Спикер российской госдумы Вячеслав Володин объявил 17 октября, что Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). А 2 ноября Путин подписал закон, который позволяет это сделать.
- Несмотря на отзыв России ратификации, она останется подписантом Договора и продолжит сотрудничать с Организацией Договора о запрещении ядерных испытаний и глобальной системой мониторинга, извещающей мир о любых ядерных испытаниях.
- В то же время журналисты Financial Times рассказали, что накануне полномасштабного вторжения и уже после него, в частности, после оккупации территории в четырех областях Украины, Путин угрожал применением ядерного оружия.
- Поэтому США, Великобритания и Франция пообещали Путину дать "ответ с помощью конвенционных вооружений". Кроме того, Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия.
- После этого Путин сменил риторику и рассказывал, что в использовании тактического ядерного оружия нет "ни политического, ни военного смысла".