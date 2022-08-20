путин видит, что на шантаж не ведутся, – Мусиенко расскрыл возможный "план Б" оккупантов на ЗАЭС

Россия уже длительное время шантажирует мир ядерной катастрофой на ЗАЭС, пытаясь достичь своих целей. Однако это не приносит результата.

Ядерный шантаж путина проваливается

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Путин видит, что его угрозы не вызывают ожидаемой реакции.

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"Не в том смысле, что мир или Украина не реагируют, а в том, что не ведутся на его шантаж – не идут на уступки, не кричат, чтобы быстренько садиться за стол переговоров и идти на компромиссы, подписывать прекращение огня и тому подобное. Этого нет ", – объяснил он.

Такой ответ на ядерный шантаж путина был необходим россии, чтобы сместить фокус со своих поражений, в том числе и по невозможности провести в сентябре "референдумы" на оккупированных территориях, на дипломатические переговоры. Но эта мысль провалилась.

В чем может состоять "план Б"

Сейчас в России требуют допустить на Запорожскую АЭС миссию МАГАТЭ, чтобы она проинспектировала и проследила, безопасно ли использовать объекты станции. Мусиенко предполагает, что если это действительно произойдет, россияне будут переходить в план Б.

Этот план, по его мнению, состоит в том, что оккупанты делали раньше – вредили национальным интересам Украины. Речь идет о том сценарии, по которому они будут принимать все меры, чтобы отключить ЗАЭС от украинских сетей, которые идут не на оккупированную территорию.

Несмотря на то, что это сложно технически, есть информация о том, что Россия действительно проводит такую подготовку. По словам Мусиенко, они хотят полностью отключить станцию или переподключить ее на обеспечение Крыма или других оккупированных территорий. Цель этого одна – банально навредить и создать для Украины проблемы в энергетике и экономике.

"А с ядерным шантажом, скорее всего, тема сходит на нет, потому что в России видят, что никто не идет на уступки. Поэтому они пытаются менять подходы в сторону того, чтобы нанести вред другим путем – экономически и энергетически", – считает военный эксперт.

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