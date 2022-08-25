росатом занимается ядерным терроризмом, – политтехнолог о том, почему им до сих пор не ввели санкции

Захватом украинских атомных станций российские военные подвергают опасности не только население Украины, но и весь мир. А корпорация росатом занимается ядерным терроризмом.

Об этом 24 каналу сообщил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, то, что росатом принимает непосредственное участие в ядерном терроризме, стало ясно еще, когда оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС.

Читайте также У путина нет красных линий, – Климкин допускает угрозу для Запорожской АЭС

"росатом занимается ядерным терроризмом"

Шейтельман напомнил, что, отступая с Чернобыльской АЭС, россияне оставили после себя "договор", заставив работников станции подписать бумажку о том, что, мол, российская армия их охраняла. Но был и третий подписант "договора" – представитель росатома на этой станции.

То есть, заметил он, росатом – компания, которая точно участвовала в разграблении Чернобыльской атомной станции, взятии в заложники ее работников.

росатом уже занимается ядерным терроризмом очевидно,

– подчеркнул политтехнолог.

По его мнению, уже после выхода российских войск из ЧАЭС должны были быть введены Западом санкции против этой российской корпорации.

Стрим Екатерины Соляр и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео

"Нужно отнять у россии право заниматься ядерной энергетикой"

Шейтельман считает, что санкции не были введены из-за опасений, потому что росатом поставляет топливо для атомных станций по миру. И это обесточило бы многие страны.

Также, заметил он, россияне действительно могут устроить теракты на европейских атомных станциях и странах третьего мира, где они строят такие объекты. К тому же из-за нехватки западного оборудования, которое запретили бы поставлять, могли бы взрываться уже российские станции.

Политтехнолог выразил надежду, что решение о санкциях все же будет принято даже, когда война закончится.

Нужно забрать у россии право заниматься ядерной энергетикой, как это право забрали у Ирана, не позволив ему строить ядерные реакторы и обогащать уран,

– заявил Шейтельман.

Он добавил, что решение будет трудным. Но по результатам войны нужно отнять у россии право обогащать уран, поскольку она не оправдала доверия, когда мир позволил ей это делать.

Провокации россии на Запорожской АЭС: что известно

Весной оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию. российские захватчики превратили ее в военную базу.

6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. А 11 августа оккупанты едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.

13 августа оккупанты в очередной раз прибегли к провокациям на Запорожской АЭС. Из района парковой зоны в сторону атомной электростанции и промышленной территории велись обстрелы.

Также стало известно, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.

18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.

Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. В Энергоатоме отметили, что, несмотря на провокации врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.

Достойно внимания – у путина ответили о демилитаризованной зоне на Запорожской АЭС: смотрите видео