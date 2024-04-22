Польские протестующие разблокировали крупнейший пункт пропуска на границе с Украиной

Польские протестующие 22 апреля прекратили блокаду крупнейшего пункта пропуска на границе с Украиной. Так, на пункте "Ягодын – Дорохуск" полностью восстановлено движение грузовиков.

Днями ранее польские протестующие также разблокировали КПП "Медыка – Шегини" и "Корчова – Краковец". Также там начали пропускать грузовики, которые двигались из Украины в Польшу.

Важно "Хочу обратиться ко всем без исключения": Туск удивил заявлением о блокаде на границе с Украиной

На крупнейшем пункте пропуска начали двигаться грузовики

Как сообщили в ГПСУ, движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодын – Дорохуск" полностью восстановлено. Так, 22 апреля в 13:00 польские фермеры завершили свою акцию протеста перед КПП.

Стоит отметить, что крупнейший пункт пропуска польские протестующие блокировали с 9 февраля 2024 года. Тогда фермеры пропускали или по несколько автомобилей в час, или совсем блокировали движение.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. Просим перевозчиков и водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок,

– сообщили в ГПСУ.

Блокирование границы польскими протестующими: последние новости