Польские протестующие разблокировали крупнейший пункт пропуска на границе с Украиной
Источник:Госпогранслужба
Польские протестующие 22 апреля прекратили блокаду крупнейшего пункта пропуска на границе с Украиной. Так, на пункте "Ягодын – Дорохуск" полностью восстановлено движение грузовиков.
Днями ранее польские протестующие также разблокировали КПП "Медыка – Шегини" и "Корчова – Краковец". Также там начали пропускать грузовики, которые двигались из Украины в Польшу.
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На крупнейшем пункте пропуска начали двигаться грузовики
Как сообщили в ГПСУ, движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодын – Дорохуск" полностью восстановлено. Так, 22 апреля в 13:00 польские фермеры завершили свою акцию протеста перед КПП.
Стоит отметить, что крупнейший пункт пропуска польские протестующие блокировали с 9 февраля 2024 года. Тогда фермеры пропускали или по несколько автомобилей в час, или совсем блокировали движение.
Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. Просим перевозчиков и водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок,
– сообщили в ГПСУ.
Блокирование границы польскими протестующими: последние новости
- В целом уже разблокированы 4 пункта пропуска. Кроме вышеупомянутых разблокирована работа и КПП "Догобычев – Угринов". Там полностью восстановили движение грузовиков в оба направления.
- Так, заблокированными остается пункт пропуска "Хребенное – Рава-Русская". В конце марта польские протестующие также временно прекратили блокировать пункт "Зосин – Устилуг". Как заявили фермеры, блокаду остановили из-за приближения пасхальных праздников.
- К слову, разблокирование пунктов пропуска происходит после призывов польского премьера Дональда Туска. В частности, 20 апреля он призвал протестующих прекратить блокирование.
- В Центре анализа и стратегии отмечают, что польская и украинская власть понимают, как выходить из этого сельскохозяйственного кризиса. Там предполагают, что вопрос с блокированием границы завершится в ближайшее время.
- Стоит заметить, что блокирование границы польскими фермерами и масштабные протесты на КПП проходят накануне выборов в Европейский парламент. Чтобы урегулировать конфликт, к переговорам впервые привлекли украинских и польских агропроизводителей. Готовы ли поляки идти на компромисс с Украиной по зерну – читайте в эксклюзивном в материале.