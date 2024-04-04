Безусловный союзник России, – Яковенко объяснил, зачем Кремлю связи с Талибаном
В России обсуждают идею отмены статуса террористической организации для Талибана, который руководит Афганистаном. Они имеют много общего с кремлевским режимом.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Россия имеет дружеские отношения и с другими террористическими организациями. Речь идет как о ХАМАС, так и о Хезболле.
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Талибан – союзник России
Как отметил Яковенко, Россия продолжает "брататься" с террористическими группировками. Тем более у них с Талибаном есть много общего.
Талибан – безусловный союзник России. Там поддержали Талибан и постоянно с ним общаются. Кроме того, Талибан является "естественным" врагом Исламского государства. У них есть более-менее общий враг. Отношения между российскими властями и Талибаном уже зашли достаточно далеко,
– сказал Яковенко.
В ближайшее время Россия планирует провести форум "Россия – исламский мир", где также хотят пригласить Талибан. Да и есть определенные другие общие признаки между двумя формированиями. К примеру, недавно в РПЦ вообще назвали войну против Украины "священной".
Концепция священной войны у Талибана и РПЦ фактически совпадает. Теперь они делают "братский народ" из Талибана. Два террористических режима естественным образом становятся союзниками,
– подчеркнул Яковенко.
Ситуация в России: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 445 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 7018 вражеских танков, 13386 боевых бронированных машин, 11171 артиллерийскую систему, 1026 РСЗО и тому подобное.
- Кремль не учитывает собственные потери. А в РПЦ вообще издали странный приказ, согласно которому война против Украины считается "священной".
- Россия также хочет пригласить террористическую организацию Талибан на форум "Россия – исламский мир", который состоится в мае. Там также рассматривают возможность отменить статус террористической организации для Талибана.