Ярмоленко выйдет в старте "Вест Хэма" на матч против "Тоттенхэма"

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко сыграет со стартовых минут в матче чемпионата Англии, где его "Вест Хэм" примет "Тоттенхэм".

Андрей Ярмоленко традиционно будет действовать на правом фланге полузащиты.

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Our team to take on Spurs... ️ pic.twitter.com/kbekPVo9Xo — West Ham United (@WestHamUtd) 20 жовтня 2018 р.

Напомним, матч "Вест Хэма" против "Тоттенхэма" состоится в субботу, 20 октября. Начало матча в 17:00.