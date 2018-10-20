Ярмоленко выйдет в старте "Вест Хэма" на матч против "Тоттенхэма"
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко сыграет со стартовых минут в матче чемпионата Англии, где его "Вест Хэм" примет "Тоттенхэм".
Андрей Ярмоленко традиционно будет действовать на правом фланге полузащиты.
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Напомним, матч "Вест Хэма" против "Тоттенхэма" состоится в субботу, 20 октября. Начало матча в 17:00.
Источник: 24 Канал
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