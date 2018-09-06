Ярмоленко замкнул тройку худших летних трансферов АПЛ

Футболист "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко стал одним из худших трансферов АПЛ.

Об этом пишет авторитетный портал WhoScored.

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28-летний полузащитник получил среднюю оценку 6,06 за все 4 матча в АПЛ, хуже него только одноклубник Карлос Санчес и голкипер "Вулверхэмптона" Бен Хеймер.

Ярмоленко попал в тройку худших трансферов АПЛ

"Ярмоленко провел все свои матчи в АПЛ, выходя на замену, но во встрече против "Уимблдона" в Кубке лиги, где он появился с первых минут, украинец играл ярко. Однако за 107 минут на поле он нанес всего один удар по воротам, сделал одну удачную обводку и два ключевых паса, но и это не помогло "Вест Хэму" выступить лучше", – говорится в сообщении.

Напомним, что 11 июля Андрей Ярмоленко официально сменил клуб, став игроком английского "Вест Хэму". Лондонцы заплатили дортмундской "Боруссии" за переход украинца 19,7 миллиона евро.

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